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Не подумали: Не было застраховано собственниками сгоревшее здание рынка «Центральный» в Искитиме

18:15 10.01.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Собственники построят новое здание и обещают восстановить всех погорельцев-арендаторов на свои места. По их словам компенсировать убытки им должно государство.

Не подумали: Не было застраховано собственниками сгоревшее здание рынка «Центральный» в Искитиме
Пожарные 15 часов тушили рынок “Центральный” в Искитиме

Не застраховали собственники сгоревшее здание рынка «Центральный» в Искитиме. Один из владельцев Евгений Таранов рассказал сайту «Весь Искитим», что они тоже понесли убытки. Напомним, крупный пожар охватил торговый комплекс в центре Искитима 8 января и распространился на всю площадь. Под завалами найдено тело арендатора Анатолия Овчинникова. Пока сотрудники МЧС не называют причин возгорания. Заведено уголовное дело.

— Здание не было застраховано. Какие мы потерпели убытки? Столько сколько будет стоить построить новое здание, — сказал Евгений Анатольевич.

Напомним, Евгений Таранов погорельцев-арендаторов за компенсацией направил к государству. Он отметил, что в ближайшее время все решится, будет информация. При этом он сказал, что предпринимателям будет оказана помощь. Построят новое здание и восстановят на места всех арендаторов.

Таранов уточнил, что здание у него и других владельцев было оформлено в собственность. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Евгений Таранов, Олег Фирсов и Олег Баранов являются учредителями ООО «Ассоциации предпринимателей».

Евгений Васильевич рассказал, что вчера, 9 января, встречался с погорельцами-арендаторами. Он открыт для диалога.

Также в понедельник состоится встреча специалистов управления экономического развития мэрии Искитима с пострадавшими предпринимателями.

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От редакции

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Михаил, 10 января 2020 19:26
Если пожар случился не по вине собственника, то он ничего не обязан компенсировать. А государство как обычно пошлет искать работу, сколько ТЦ горело уже, еще никому не помогли.
Аноним, 10 января 2020 20:01
А почему государство, а не страховые компании?
Аноним, 10 января 2020 21:05
а потому что застраховано ничего не было.И с какой радости гос-во должно помогать

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