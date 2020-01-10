10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Твой член какой формы? Молотка, каральки, банана, карандаша или гриба?

21:53 10.01.2020 Фото: pxhere.com
3 0

Некоторые девушки в восторге от жилистых мужских пенисов, поскольку считают его способным на любые выкрутасы. Что ж, его вид нисколько не влияет на силу и мощь — это зависит от мужчины.

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Твой член какой формы? Молотка, каральки, банана, карандаша или гриба?Каждый шестой из 139 зараженных половыми инфекциями болеет хламидиозом в БердскеЕщё 23 новости
Твой член какой формы? Молотка, каральки, банана, карандаша или гриба?

Члены различаются не только по длине и толщине, но и форме

Мало кто знает, что члены различаются не только по длине и толщине, но и форме. Существуют несколько основных видов пенисов, о которых мы расскажем в нашей статье.

Не только расскажем, но и покажем, а также дадим несколько дельных советов как с ними обращаться. Возможно, узнав эту информацию, вы перестанете встречать нового партнера со словами «Боже, милый, что с твоим другом не так?», увидев член не привычной для вас формы.

Форма банана

Название говорит само за себя — член похож на банан и крепится к телу мужчины также, как банановая гроздь к пальме. В возбужденном состоянии он смотрит кончиком на юг и немного загибается. Не стоит пугаться его кривизны — это вполне нормально и не опасно.

Если у мужчины член средней длины, изгиб будет заметнее, но он не должен быть больше 25 градусов, в противном случае, придется бежать в больницу как можно скорее — это может являться свидетельством серьезных отклонений.

Если верить девушкам, которые имели счастье заниматься сексом с мужчиной с пенисом в форме банана, ощущения на порядок круче. Наиболее подходящие позы — «Сбоку», «Догги-стайл», «Арка», «Бабочка», «Жокей» и другие, которые предполагают глубокое вхождение. Так активно стимулируется точка G и удовольствие получается вдвойне приятней.

Форма молотка

Вы видели когда-нибудь молоток? Готовы поспорить, что да. Так вот, эта форма члена напоминает по форме молоток. Смеяться не надо (пугаться тоже) — напоминает он его отдаленно, головка пениса не такая широкая, как у строительного инструмента.

Член в форме молотка отличается довольно крупной головкой и маленьким тонким стволом, который ее удерживает.

Несмотря на странную форму, этот пенис доставит вам удовольствие абсолютно в любой позе, но лучше выбирать те, где девушка находится сверху, чтобы она могла контролировать глубину проникновения.

Пенис-каралька

Он изогнут в форме буквы С, а в момент эрекции загибается вправо. Смейтесь, не смейтесь, а такая деформация свидетельствует о травме, полученной ранее (может даже в детстве) или в случае, если вы неправильно «укладываете» своего «дружка» в трусы.

Часто последним грешат мужчины с большим пенисом, у которых он просто не убирается в трусы. В общем, следите за расположением «товарища» и не загибайте его.

Сексом С-образный член заниматься не мешает, позы, правда, лучше выбирать те, когда мужчина будет с боку: «Крест», «Нога – планёр», «Танцор», «Трамплин», «Фейерверк», «Расколотый бамбук» и т.п.

Форма гриба

Пенисы в форме гриба и молотка очень похожи, только в первом случае пенис меньше по размеру, а его головка не такая широкая и напоминает зонтик. Ничего необычного в этом пенисе нет, а позы для секса лучше выбирать такие же, как и для секса с маленькими пенисами: «По-собачьи», «Антилопа», «Мужчина сзади лежа сверху», «Гейша», «Лягушка», «Сидя». При правильном подходе, большая головка может принести вам необычные ощущения благодаря воздействию на нервные окончания влагалища.

Форма карандаш

Этот вид пениса еще называют цилиндрическим. Глядя на этот пенис может показаться, что он идеально ровный, без прожилок, изгибов и прочих неровностей. Член в виде карандаша — статный, стройный, ровный, идеальный. Как отличить? Все просто — он настолько ровный, что с первого раза проблематично отделить головку от ствола (они практически не отличаются по ширине).

Главный минус пениса-карандаша — он очень длинный и довольно тонкий. При глубоком проникновении, вы можете почувствовать боль, поэтому стоит выбирать позы для занятия сексом, при которых вы сможете контролировать глубину проникновения и остановить партнера, если он причинит вам боль.

«Коленно-локтевая», «Женщина сверху», все позы стоя, «Змея», «Антилопа», «Кролик» — вот наиболее подходящие позы для секса. Пенис в форме карандаша способен быстро довести женщину до оргазма из-за стимуляции вагины по всей глубине.

Форма морковка или огурец

Если маленькая головка на толстой ножке — это «овощная» форма. Эта форма — полная противоположность молотку и грибу, так что отличить ее не сложно. Член этот особенно хорош при глубоком проникновении, не зависимо от позиции. Запомните главное правило эксплуатации — «Чем глубже, тем лучше!» и вперед. Будьте осторожны — при активных и резких действиях, при неаккуратном введении может доставить не удовольствие, а сильную боль.

Жилистый пенис

Этот вид члена может быть абсолютно любой формы, но… со вздувшимися венами.

В эрегированном состоянии он выглядит очень пугающе — вены еще сильнее выступают, создается впечатление перекачанного органа.

Некоторые девушки в восторге от таких мужских причиндалов, поскольку считают его способным на любые выкрутасы. Что ж, его вид нисколько не влияет на силу и мощь — это зависит от мужчины. Как обращаться с такими пенисами? Как и с обычными, позу стоит выбирать в зависимости от размера и формы.

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто-нибудь жаловался на форму вашего пениса?

Аноним, 10 января 2020 21:58
О, познавательная страничка, спасибо курьеру
Аноним, 10 января 2020 22:53
Показать еще обещали
Аноним, 10 января 2020 23:32
Я извиняюсь немного запутался у меня «банан» или «молоток», куда я могу выложить фото для того чтобы читатели смогли проголосовать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Твой член какой формы? Молотка, каральки, банана, карандаша или гриба? 3
21:53 10-01-2020
Твой член какой формы? Молотка, каральки, банана, карандаша или гриба?
БердскНищета: Ищет работу онкобольная мама двоих детей из Бердска 10
21:50 10-01-2020
Нищета: Ищет работу онкобольная мама двоих детей из Бердска
Меган Маркл покинула Великобританию
21:38 10-01-2020
Меган Маркл покинула Великобританию
Ноту протеста из-за поездки Путина в Крым направила Украина Москве 1
21:32 10-01-2020
Ноту протеста из-за поездки Путина в Крым направила Украина Москве
БердскВелосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска 14
21:00 10-01-2020
Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска
Чистка рядов: уволили снимавших расстрел на Лубянке пять сотрудников ФСБ
20:58 10-01-2020
Чистка рядов: уволили снимавших расстрел на Лубянке пять сотрудников ФСБ
За изнасилование и убийство 4-летней девочки педофилу суд 24 года тюрьмы 1
20:44 10-01-2020
За изнасилование и убийство 4-летней девочки педофилу суд 24 года тюрьмы
БердскОтремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений Шестернин 7
20:00 10-01-2020
Отремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений Шестернин
БердскНе подумали: Не было застраховано собственниками сгоревшее здание рынка «Центральный» в Искитиме 4
18:15 10-01-2020
Не подумали: Не было застраховано собственниками сгоревшее здание рынка «Центральный» в Искитиме
БердскМусорный апокалипсис в начале 2020 года после района настиг и соседний с Бердском Искитим 1
18:01 10-01-2020
Мусорный апокалипсис в начале 2020 года после района настиг и соседний с Бердском Искитим