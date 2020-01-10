Твой член какой формы? Молотка, каральки, банана, карандаша или гриба?

Некоторые девушки в восторге от жилистых мужских пенисов, поскольку считают его способным на любые выкрутасы. Что ж, его вид нисколько не влияет на силу и мощь — это зависит от мужчины.

Члены различаются не только по длине и толщине, но и форме Мало кто знает, что члены различаются не только по длине и толщине, но и форме. Существуют несколько основных видов пенисов, о которых мы расскажем в нашей статье.

Не только расскажем, но и покажем, а также дадим несколько дельных советов как с ними обращаться. Возможно, узнав эту информацию, вы перестанете встречать нового партнера со словами «Боже, милый, что с твоим другом не так?», увидев член не привычной для вас формы.

Форма банана

Название говорит само за себя — член похож на банан и крепится к телу мужчины также, как банановая гроздь к пальме. В возбужденном состоянии он смотрит кончиком на юг и немного загибается. Не стоит пугаться его кривизны — это вполне нормально и не опасно.

Если у мужчины член средней длины, изгиб будет заметнее, но он не должен быть больше 25 градусов, в противном случае, придется бежать в больницу как можно скорее — это может являться свидетельством серьезных отклонений.

Если верить девушкам, которые имели счастье заниматься сексом с мужчиной с пенисом в форме банана, ощущения на порядок круче. Наиболее подходящие позы — «Сбоку», «Догги-стайл», «Арка», «Бабочка», «Жокей» и другие, которые предполагают глубокое вхождение. Так активно стимулируется точка G и удовольствие получается вдвойне приятней.

Форма молотка

Вы видели когда-нибудь молоток? Готовы поспорить, что да. Так вот, эта форма члена напоминает по форме молоток. Смеяться не надо (пугаться тоже) — напоминает он его отдаленно, головка пениса не такая широкая, как у строительного инструмента.

Член в форме молотка отличается довольно крупной головкой и маленьким тонким стволом, который ее удерживает.

Несмотря на странную форму, этот пенис доставит вам удовольствие абсолютно в любой позе, но лучше выбирать те, где девушка находится сверху, чтобы она могла контролировать глубину проникновения.

Пенис-каралька

Он изогнут в форме буквы С, а в момент эрекции загибается вправо. Смейтесь, не смейтесь, а такая деформация свидетельствует о травме, полученной ранее (может даже в детстве) или в случае, если вы неправильно «укладываете» своего «дружка» в трусы.

Часто последним грешат мужчины с большим пенисом, у которых он просто не убирается в трусы. В общем, следите за расположением «товарища» и не загибайте его.

Сексом С-образный член заниматься не мешает, позы, правда, лучше выбирать те, когда мужчина будет с боку: «Крест», «Нога – планёр», «Танцор», «Трамплин», «Фейерверк», «Расколотый бамбук» и т.п.

Форма гриба

Пенисы в форме гриба и молотка очень похожи, только в первом случае пенис меньше по размеру, а его головка не такая широкая и напоминает зонтик. Ничего необычного в этом пенисе нет, а позы для секса лучше выбирать такие же, как и для секса с маленькими пенисами: «По-собачьи», «Антилопа», «Мужчина сзади лежа сверху», «Гейша», «Лягушка», «Сидя». При правильном подходе, большая головка может принести вам необычные ощущения благодаря воздействию на нервные окончания влагалища.

Форма карандаш

Этот вид пениса еще называют цилиндрическим. Глядя на этот пенис может показаться, что он идеально ровный, без прожилок, изгибов и прочих неровностей. Член в виде карандаша — статный, стройный, ровный, идеальный. Как отличить? Все просто — он настолько ровный, что с первого раза проблематично отделить головку от ствола (они практически не отличаются по ширине).

Главный минус пениса-карандаша — он очень длинный и довольно тонкий. При глубоком проникновении, вы можете почувствовать боль, поэтому стоит выбирать позы для занятия сексом, при которых вы сможете контролировать глубину проникновения и остановить партнера, если он причинит вам боль.

«Коленно-локтевая», «Женщина сверху», все позы стоя, «Змея», «Антилопа», «Кролик» — вот наиболее подходящие позы для секса. Пенис в форме карандаша способен быстро довести женщину до оргазма из-за стимуляции вагины по всей глубине.

Форма морковка или огурец

Если маленькая головка на толстой ножке — это «овощная» форма. Эта форма — полная противоположность молотку и грибу, так что отличить ее не сложно. Член этот особенно хорош при глубоком проникновении, не зависимо от позиции. Запомните главное правило эксплуатации — «Чем глубже, тем лучше!» и вперед. Будьте осторожны — при активных и резких действиях, при неаккуратном введении может доставить не удовольствие, а сильную боль.

Жилистый пенис

Этот вид члена может быть абсолютно любой формы, но… со вздувшимися венами.

В эрегированном состоянии он выглядит очень пугающе — вены еще сильнее выступают, создается впечатление перекачанного органа.

Некоторые девушки в восторге от таких мужских причиндалов, поскольку считают его способным на любые выкрутасы. Что ж, его вид нисколько не влияет на силу и мощь — это зависит от мужчины. Как обращаться с такими пенисами? Как и с обычными, позу стоит выбирать в зависимости от размера и формы.

Источник: Хочу