Чистка рядов: уволили снимавших расстрел на Лубянке пять сотрудников ФСБ

Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимали видео и пересылали его в WhatsApp, и те, кто передавали записи СМИ.

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Подольска Евгений Манюров

Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены пять силовиков, которые 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимали на камеры мобильных телефонов момент нападения Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по ликвидации стрелка. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

«Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимали видео и пересылали его в WhatsApp, и те, кто передавали записи СМИ», — рассказал собеседник нашего издания.

Получить официальный комментарий в Центре общественных связей ФСБ Znak.com не удалось.

Напомним, стрельба у здания ФСБ началась 19 декабря около 18:10 по мск. Изначально агентство «Москва», ссылаясь на данные Центра общественных связей ФСБ, сообщало, что нападавших было трое, двое из которых были сразу ликвидированы. О третьем нападавшем издание «Москва» писало, что он «забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там». Через некоторое время данная новость была удалена с сайта агентства. В свою очередь РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на тот же ЦОС сообщали, что нападавший был один и в здание ФСБ он не проникал. По данным Znak.com, стрелок действительно был один и в тот момент, когда ему стали оказывать сопротивление, он все-таки забежал в один из подъездов на Лубянке, где не производил стрельбу, а пытался связаться с сообщниками по рации, но сделать это ему не удалось.

В результате нападения на здание ФСБ были убиты два чекиста, а также сам стрелок. По данным Минздрава, различные травмы получили пять человек.

Позже было установлено, что стрельбу на Лубянке устроил 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров. СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Мотивы совершения нападения до сих пор неизвестны. Высказывались предположения, что целью стрельбы могла быть провокация накануне Дня работника органов госбезопасности России. Мать Манюрова рассказала СМИ, что он «ненавидел кагэбешников», но не объяснял причины. Она также сообщила, что сын не состоял в отношениях, вел замкнутый образ жизни, работал в частных охранных предприятиях и увлекался стрельбой.

Источник: https://www.znak.com/