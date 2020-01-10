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Общество / Стиль жизни

Меган Маркл покинула Великобританию

21:38 10.01.2020 Фото: © Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS
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Меган Маркл и принц Гарри оставили своего первенца в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Меган Маркл покинула Великобританию
Агентство Reuters сообщает, что герцогиня Сассекская с сыном находится в Канаде

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл покинула Великобританию после того, как пара объявила об отказе от исполнения своих церемониальных обязанностей. Как заявил в пятницу агентству Reuters официальный представитель четы, герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы и сейчас находится там вместе с сыном.
«Меган вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребенком», — сказала собеседница агентства.

Как выяснилось, Меган Маркл и принц Гарри оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи, а также сопутствующих ему обязанностей и привилегий. Как сообщают британские СМИ, принц Гарри еще на какое-то время останется в Соединенном Королевстве для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с другими представителями монаршей фамилии, которые не были заранее поставлены в известность о намерениях супругов.

Источник: ТАСС

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