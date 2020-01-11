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1,9 млрд рублей потребовала от производителей Superjet авиакомпания «ИрАэро»

14:00 11.01.2020 Фото: pixabay.com
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В парке авиакомпании девять «Суперджетов», но исправными можно считать только пять.

1,9 млрд рублей потребовала от производителей Superjet авиакомпания ИрАэро
В парке «ИрАэро» девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять.

Авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске) направила в адрес АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 млрд рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 — с 2016 года», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием SSJ-100.

«В парке «ИрАэро» девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — отметил источник.

Он уточнил, что в сумму 1,9 млрд рублей, в частности, включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году. Если претензия не будет удовлетворена, то «ИрАэро» готова подать к ГСС иск в арбитражный суд, добавил источник.

В пресс-службе «ИрАэро» воздержались от комментариев в связи с поданной к ГСС претензией, однако подтвердили, что в настоящий момент перевозчик эксплуатирует лишь пять из девяти имеющихся SSJ-100.

Комментариями ГСС «Интерфакс» пока не располагает.
Проблемы «ИрАэро» с SSJ-100

Ранее, 30 декабря, ГСС подали иск в Арбитражный суд Москвы к «ИрАэро». Сумма иска составляет 941,4 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.

«ИрАэро» взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, остальные ранее эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и «Ямал». В течение 2018-2019 года ГТЛК подавала несколько исков к «ИрАэро» в связи с долгами за аренду SSJ-100, однако все эти дела завершились мировыми соглашениями.

В интервью «Интерфаксу» генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин говорил ранее, что основная проблема SSJ-100 — это его двигатели (SaM146 производства российско-французского PowerJet).

«По правде сказать, ни один из двигателей, с которым мы работали, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые мы досрочно снимали с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок. Иногда эти двигатели были на гарантии или же не на гарантии, но с невыработанным ресурсом», — отмечал Лапин.

Он также напомнил, что по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц, и этот показатель закладывается в экономику самолета. Между тем, «ИрАэро» за все время эксплуатации «даже близко к этой цифре» не подошла, отмечал гендиректор.

В парке «ИрАэро», кроме SSJ-100, находятся два широкофюзеляжных самолета Boeing 777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка авиакомпания «ВИМ-Авиа», а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Летали на "Суперджете"?

Аноним, 11 января 2020 14:07
Хотелось бы услышать мнения патриотов по этому поводу.
Аноним, 11 января 2020 14:41
От это "замутили"порыв в авиастроении...сколько бабла потрачено(сколько "попилено")а вышло, ни че го...Можете дальше "поливать добром"эпоху СССР,где не было секса и колбасы и дети голодали в пионерлагерях(ну там где теперь коттеджи "малоимущих")...Да,слепо верить в счастливое будущее,где совсем не будет физического труда,и только умные машины будут создавать нам блага!!!

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