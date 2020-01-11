Возглавил ФК «Новосибирск» бывший тренер футбольной «Сибири»

Под руководством Кирсанова в качестве главного тренера команда «Сибирь» показала лучший результат за последние годы, заняв 7-е место в ФНЛ и выйдя в четвертьфинал Кубка России в 2017 году.

Сергей Кирсанов в ближайшее время намерен встретиться с болельщиками

«Контракт заключён до конца сезона–2019/2020. Под руководством Сергея Кирсанова футболисты «Новосибирска» начнут подготовку к весенней части первенства с 16 января 2020 года. На следующей неделе запланирована встреча нового главного тренера с болельщиками «Новосибирска»», — сообщает пресс-служба клуба.

Кирсанов хорошо известен новосибирским любителям футбола. Под его руководством в качестве главного тренера команда «Сибирь» показала лучший результат за последние годы, заняв 7-е место в ФНЛ и выйдя в четвертьфинал Кубка России в 2017 году.

Сейчас ФК «Новосибирск» располагается на третьей строчке в турнирной таблице в турнирной таблице Олимп-ПФЛ группы «Восток» с 17 очками.