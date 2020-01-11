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Разбили голову собаке с новорождёнными щенками живодёры в Новосибирске

15:30 11.01.2020 Фото: Приют Академгородка
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Теперь спасением животного занимаются зоозащитники из приюта Академгородка.

Разбили голову собаке с новорождёнными щенками живодёры в Новосибирске
Сейчас собака находится находится в стационаре ветеринарной клиники.

Истерзанное животное обнаружили у гаражей. Собака вышла к людям, она была вся в крови. Неравнодушные прохожие – мужчина с сыном, пошли по следам крови к месту, где мучали беднягу, но не обнаружили живодёров.

Собаку отвезли в приют, где ей оказали необходимую помощь. После этого жуткую рану на голове животного зашили. Зоозащитники из приюта в Новосибирском Академгородке утверждают: не так давно у неё появились щенки.

Сейчас жизни собаки ничто не угрожает. Она находится в стационаре ветеринарной клиники. Состояние после операции стабильное. Все, кто хочет помочь несчастной собаке, может связаться с волонтёрами. Контакты указаны по ссылке.

Источник: Вести Новосибирск

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