Одна из версий: случайно выпала из окна бабушка 72 лет в Рождество в Искитиме

Был это несчастный случай или нет, следователи пока утверждать не могут. Все подробности являются тайной следствия.

В Искитиме выпал человек из окна

По предварительной версии следователей бабушка выпала из окна случайно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального управления Следственного комитета Дмитрий Чечулин. Но при этом отметил, что еще идет следствие и пока ничего нельзя сказать точно, был ли это несчастный случай или нет. Напомним, 7 января пожилая женщина упала на детскую площадку с 9 этажа дома №33 Микрорайона Индустриальный Искитима. На место выехали сотрудники следственного комитета. Тело накрыли тканью. Причины падения пока не известны.

— По предварительной версии бабушка выпала из окна случайно. Пока подробности — тайна следствия, — уточнил Дмитрий Чечулин.

При этом он отметил, по какой именно причине выпала женщина — версий сейчас много.

Также напомним, что правоохранители работали на 9 этаже в квартире, были видны вспышки фотоаппарата. Жители микрорайона увидели, что лежит человек, его тело накрыли. Работают полицейские. В Единой диспетчерской службе не было данных об этом инциденте.