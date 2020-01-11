Упали продажи одежды и обуви впервые с 2015 года в России

Падение оказалось не столь масштабным, но настораживает участников рынка.



Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка. По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие.

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), которые были представлены “Ъ” аналитиками, в 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год — на 3%, до 2,36 трлн руб. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров тенденцию подтверждает. По его оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2019 году с учетом трансграничной онлайн-торговли упали на 4%, до 2,5 трлн руб.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения. По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 году была на уровне 3%. А средний показатель долговой нагрузки россиян к 1 октября достиг 24,6%, сообщало Национальное бюро кредитных историй. «Средства, которые люди могут потратить на категории «одежда» и «обувь», продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома»,— рассуждает она. По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%. Госпожа Лебсак-Клейманс добавляет, что в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

По словам партнера Deloitte Егора Метелкина, сокращение продаж на fashion-рынке в деньгах связано прежде всего с падением реальных доходов населения. По уточненным данным Росстата, за январь—сентябрь 2019 года показатель сократился на 0,8%.

Покупательская активность пока не очень высока, что связано с отсутствием роста реальных доходов, подтверждает представитель ГК «Обувь Россия» (включает сети Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и пр.). Как отмечает господин Метелкин, потребители продолжают «спускаться вниз по шкале доступности»: переходить из среднего сегмента в массовый, из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей.

Михаил Бурмистров добавляет, что на падении рынка также сказалось сокращение сезона продаж зимней одежды на фоне аномально теплых осени и начала зимы. Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко связывает падение спроса на теплые вещи еще и с падением трафика в магазинах примерно на 10%. Так, по расчетам Watcom Group, показатель Shopping Index в московских торговых центрах (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в 2019 году оказался на 17% ниже уровня 2013 года. Как отмечает господин Бурмистров, из-за неблагоприятной для fashion-ритейла погоды в 2019 году игрокам придется либо распродавать существующие зимние коллекции в следующем сезоне, либо радикально снижать цены, чтобы избавиться от товара в этом.

Илья Ярошенко говорит, что для возврата интереса потребителей промокампании и различные маркетинговые акции в этом сезоне и так пришлось начать раньше обычного, что негативно сказалось на рентабельности участников рынка. По прогнозам господина Ярошенко, в 2020 году fashion-рынок ждет стагнация и дальнейшее перераспределение каналов продаж, в частности, за счет роста онлайн-сегмента. Как отмечает Анна Лебсак-Клейманс, пока офлайн-торговля занимает около 90% продаж одежды и обуви в стране, но интернет-магазины постепенно увеличивают свою долю: только за первые шесть месяцев 2019 года показатель вырос на 26%. Каких-то серьезных изменений в российском fashion-сегменте в 2020 году не предвидится, считает Егор Метелкин. По его мнению, существующие бренды продолжат региональную экспансию, но многие из них уже ожидают потенциальную рецессию и уже инвестиционные бюджеты. «Стоит ждать небольшого развития в точечных регионах, где меньше конкуренция»,— добавляет он.

Источник: Коммерсант