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Обмороженного пьяного рыбака нашли на льду Обского моря спасатели Бердска

10:30 11.01.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Трижды за сутки бердским спасателям пришлось выезжать на помощь рыбакам. В двух случаях у любителей подледного лова, отъехавших далеко от берега, сломалась техника.

Обмороженного пьяного рыбака нашли на льду Обского моря спасатели Бердска
Спасатели из Бердска работают по всей Новосибирской области

Трижды за день спасатели приходили на помощь замерзающим рыбакам, сообщили в пятницу в управлении МЧС по Новосибирской области.

Игнорируя собственную безопасность, любители рыбалки продолжают выезжать на лёд, рискуя жизнью. На водоемах региона нередко происходят различные происшествия с людьми. Днем 10 января спасателям Бердского поисково-спасательного отряда пришлось трижды оказывать помощь рыбакам на Новосибирском водохранилище.

Утром в 09.35 поступило сообщение от очевидцев, о том, что в двух километрах от берега на льду Новосибирского водохранилища в районе пляжа «Низкие берега» лежит рыбак в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был обнаружен спасателями и доставлен на берег в бессознательном состоянии. С признаками сильного переохлаждения и обморожениями конечностей пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.

В этот же день помощь оказывалась еще двум рыбакам, которые выехали на лед водохранилища на неприспособленной для этого технике. Двигаясь в глубоком снегу, а также по воде, вышедшей на лед водоема, снегоходы вышли из строя. Один инцидент произошел в районе острова Умовский на расстоянии 1 км от берега, другой рыбак оказался в беде в 3 км от берега в районе села Бурмистрово на акватории Новосибирского водохранилища. В обоих случаях рыбаки находились довольно далеко от берега и самостоятельно выбраться не могли. При температуре воздуха – 22 С, была реальная угроза получить обморожение.

Незамедлительно на поиски людей отправились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Вскоре замерзающих рыбаков обнаружили и доставили на берег, помощь медиков им не потребовалась.

— МЧС России напоминает, что выезд на лед на автотранспорте, в том числе на снегоходах и квадроциклах на акватории Новосибирской области запрещен. Любителям подледной рыбалки обязательно следует определить для себя маршрут движения и не увлекаться употреблением алкогольных напитков. Также необходимо надежно защищать от холода ноги, голову, кисти рук, иметь при себе ветрозащитное приспособление и заряженный мобильный телефон. Если вам необходима помощь или вы стали очевидцем провала человека под лед, крикните пострадавшему, что идёте к нему на помощь, вызовите спасателей по телефону 101 или 112, — рассказали в региональном спасательном ведомстве.

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