Обмороженного пьяного рыбака нашли на льду Обского моря спасатели Бердска

Трижды за сутки бердским спасателям пришлось выезжать на помощь рыбакам. В двух случаях у любителей подледного лова, отъехавших далеко от берега, сломалась техника.

Спасатели из Бердска работают по всей Новосибирской области

Трижды за день спасатели приходили на помощь замерзающим рыбакам, сообщили в пятницу в управлении МЧС по Новосибирской области.

Игнорируя собственную безопасность, любители рыбалки продолжают выезжать на лёд, рискуя жизнью. На водоемах региона нередко происходят различные происшествия с людьми. Днем 10 января спасателям Бердского поисково-спасательного отряда пришлось трижды оказывать помощь рыбакам на Новосибирском водохранилище.

Утром в 09.35 поступило сообщение от очевидцев, о том, что в двух километрах от берега на льду Новосибирского водохранилища в районе пляжа «Низкие берега» лежит рыбак в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был обнаружен спасателями и доставлен на берег в бессознательном состоянии. С признаками сильного переохлаждения и обморожениями конечностей пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.

В этот же день помощь оказывалась еще двум рыбакам, которые выехали на лед водохранилища на неприспособленной для этого технике. Двигаясь в глубоком снегу, а также по воде, вышедшей на лед водоема, снегоходы вышли из строя. Один инцидент произошел в районе острова Умовский на расстоянии 1 км от берега, другой рыбак оказался в беде в 3 км от берега в районе села Бурмистрово на акватории Новосибирского водохранилища. В обоих случаях рыбаки находились довольно далеко от берега и самостоятельно выбраться не могли. При температуре воздуха – 22 С, была реальная угроза получить обморожение.

Незамедлительно на поиски людей отправились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Вскоре замерзающих рыбаков обнаружили и доставили на берег, помощь медиков им не потребовалась.

— МЧС России напоминает, что выезд на лед на автотранспорте, в том числе на снегоходах и квадроциклах на акватории Новосибирской области запрещен. Любителям подледной рыбалки обязательно следует определить для себя маршрут движения и не увлекаться употреблением алкогольных напитков. Также необходимо надежно защищать от холода ноги, голову, кисти рук, иметь при себе ветрозащитное приспособление и заряженный мобильный телефон. Если вам необходима помощь или вы стали очевидцем провала человека под лед, крикните пострадавшему, что идёте к нему на помощь, вызовите спасателей по телефону 101 или 112, — рассказали в региональном спасательном ведомстве.