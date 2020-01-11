Сверхдоходы в ЖКХ за счет населения: штрафовать за завышенные тарифы хочет Госдума

Эксперты называют рост стоимости коммунальных услуг на фоне стагнации доходов граждан очень серьезной проблемой. Сегодня в ЖКХ Россия на 70% пользуется наследием СССР, а любая модернизация этой сферы требует либо государственных, либо частных вложений.

Жителям Бердска всегда кажется, что они переплачивают за услуги ЖКХ

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов. Однако эксперты отмечают, что один закон ситуацию в отрасли вряд ли изменит, и правительству лучше поработать над повышением доходов россиян, передают «Известия».

Оправданные санкции

Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года, а в сентябре в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства (есть у «Известий») он будет внесен в Госдуму. В настоящее время отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Кодексе не установлено. В Минстрое оперативно уточнить «Известиям» возможный размер штрафов не смогли.

— Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — поддержала кабмин глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал инициативу кабмина нужной и актуальной.

— Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано, — заявил «Известиям» парламентарий.

В ЛДПР также готовы поддержать инициативу правительства.

— Мы разделяем негатив в обществе в отношении ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, которые очевидно сегодня завышают тарифы. Для того, чтобы установить их объективную цену, нужно проводить независимые экспертные проверки, — заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По его словам, в России была общественная организация, которая пыталась это сделать в ряде регионов, но в итоге всё закончилось ничем. Не обладают всей полнотой полномочий, как считает Нилов, региональные комиссии по тарифам, а прокуратура проводит проверки выборочно. Поэтому ЛДПР поддержит любые меры, чтобы навести порядок, заявил депутат.

— Это давно надо было сделать, потому что ресурсоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на услуги ЖКХ, которые зачастую неоправданны. Хотя сами эти организации, как правило перекладывают ответственность на компании, которые поставляют им топливо или электричество, — заметил и первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, сегодня цены в этой отрасли нуждаются в более комплексном регулировании, чтобы никто в итоге не оказался в проигрыше.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов заявил, что его фракция поддержит любой законопроект правительства, который направлен на защиту потребителя услуг ЖКХ.

Серьезная проблема

В ФАС комментарий дать не смогли, порекомендовав обратиться в Минстрой. Хотя ранее в ведомстве заявляли, что россияне переплачивают за стоимость услуг ЖКХ в два раза. Об этом глава антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил в одном из интервью в начале 2019 года. В пример он привел повышение стоимости потребления воды, которая в ряде регионов различалась в 54 раза. Тогда ФАС был намерен внести законопроект об основах тарифного регулирования.

счет за электроэнергию

В марте 2019 года Госдума на пленарном заседании дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить правительство и антимонопольную службу о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ. А в июле по поводу завышения тарифов к ФАС обратился уже Владимир Путин. Если бы работа по их регулированию была завершена, люди бы на это не жаловались, сказал президент Игорю Артемьеву, который отрапортовал главе государства о решении проблемы.

В прошлом году тарифы ЖКХ повышались дважды — в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. Также помимо холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, в них появилась новая строчка оплаты — вывоз мусора. С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%.

Однако эксперты считают, что одним законопроектом ситуацию в отрасли ЖКХ не исправить.

— На фоне стагнации доходов граждан, конечно, это очень серьезная проблема. Но газ, железо для труб, специальная техника — из-за инфляции всё каждый год дорожает. Поэтому стоимость услуг ЖКХ повышается. Хотя, на мой взгляд, основная причина их удорожания это низкая эффективность самой отрасли, которая была полностью брошена в 1990-е годы, — пояснил «Известиям» член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.

По его словам, сегодня в сфере ЖКХ Россия на 70% пользуется наследием СССР, а любая модернизация этой сферы требует либо государственных, либо частных вложений.