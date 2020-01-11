Видео допроса СК: за уши вытащила студента из постели своей 15-летней дочери мать в Омске. Ее убили ножом и молотком

Подозреваемый в убийстве 18-летний омич на видео рассказал, как и почему убивал 43-летнюю мать своей несовершеннолетней влюбленной. Сейчас оба находятся в СИЗО. После знакомства со студентом школьница из престижного лицея скатилась на «двойки».

На следственном эксперименте. Женщина застала свою 15-летнюю дочь в постели с парнем, стала вытаскивать его за уши из кровати и была жестоко убита

СК опубликовал видео следственного эксперимента с места преступления – из омской квартиры, где была убита 43-летняя женщина. Один из причастных к убийству, 18-летний студент, рассказал, как развивалась ситуация.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», убийство было совершено в ночь с 30 на 31 декабря. Женщина застала 15-летнюю дочь в постели с 18-летним парнем, после чего в ходе конфликта их же руками была убита. Омичку несколько раз ударил ножом парень и параллельно била молотком и ножом по голове и телу собственная дочь.

При этом оказалось, что первой за нож схватилась сама женщина.

– Просыпаюсь от того, что меня уже за уши тянут и скидывают на пол, потом кидают в коридор. Начала она орать, размахивать руками: не сильно бить – просто размахивать руками. Я пытался приподняться, как-то защищаться от ударов и дал ей в лицо. Она возмутилась, ахнула, крови у нее из носа я не видел. Она пошла на кухню, и, когда вернулась, у нее уже в руках был нож, – рассказал студент.

По его словам, нож женщина держала в левой руке перед собой.

– Я схватился правой рукой за ее руку, где был нож. Пытался сделать что-нибудь с кистью, чтобы нож у нее выпал. Нож у нее так и не выпал, – отвечал в присутствии следователей парень.

В итоге женщина осталась в сознании после ранений, позвонила подруге, была госпитализирована на скорой и скончалась в больнице.

Девочка и ее возлюбленный сейчас находятся под стражей.

У школьницы нет взрослых опекунов, поэтому ее не могут отпустить под домашний арест, сообщают омские СМИ.

43-летняя женщина воспитывала дочь одна. Школьница посещала один из престижных лицеев города и занималась в театральной студии. Там она и познакомилась со своим будущим парнем. Поначалу мать порадовалась за дочь, но вскоре девочка начала плохо учиться и прогуливать занятия.

Женщина потребовала, что дочь рассталась с парнем и занялась учебой, но та продолжила отношения, несмотря на запреты. Вскоре у омички только добавилось проблем, поскольку друг ее дочери оказался опекаемым — оба его родители были наркоманами. Когда бабушка молодого человека умерла, он почти переселился в дом к 15-летней школьнице. Из-за этого в семье начались постоянные конфликты.

Вечером 30 декабря женщина договорилась со своей коллегой, чтобы та ее подменила. Омичка хотела сделать сюрприз своей дочери, но когда пришла домой, увидела, что та спит в объятиях своего приятеля. Женщина устроила скандал, в результате которого парень пошел на кухню, вернулся с ножом и ткнул им в мать любимой девушки, пишет издание. Вскоре к нему присоединилась дочь, которая где-то достала молоток.

Когда мать перестала дышать, девочка позвонила крестной — маминой подруге. Она заявила, что ударила маму молотком, и попросила вызвать ей скорую. Испуганная женщина вызвала врачей. То же самое сделали соседи, которые услышали крики среди ночи.

Девочка не смогла объяснить следователю, почему убила свою мать, только твердила, что очень любит парня. 2 января парня и школьницу отправили в СИЗО по решению суда.