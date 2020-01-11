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Иран случайно сбил украинский Boeing 737 под Тегераном. Из-за «авантюризма США» погибло 176 человек

11:51 11.01.2020 Фото: ©twitter.com/khaberni
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Это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке, заявили иранские власти. Самолет сбили, поскольку тот пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции.

Иран случайно сбил украинский Boeing 737 под Тегераном. Из за авантюризма США погибло 176 человек
Место крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.

«В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит», — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB, передает РИА Новости.

В генштабе добавили, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. Как отмечается в заявлении, это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Он также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Крушение Boeing-737 под Тегераном
8 января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские войска, в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкции.

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От редакции

Виноваты США?

Аноним, 11 января 2020 12:50
Хорошо, что не стали отпираться, как наши. Но уровень бардака (или трусости?) в армии, конечно, просто потрясающий. Сбить гражданский самолёт, только что взлетевший с рядом находящегося международного аэродрома - это да...

Ну и мы не одиноки в плане поиска и нахождения виновных в своих косяках где-то за океаном. Такая себе компания к слову...
Аноним, 11 января 2020 12:59
...ага, как ваши, сбившие самолёт, летевший из Израиля в Новосибирск. Вы действительно неодиноки. Но это бумеранг. Увы.
Аноним, 11 января 2020 13:28
Вера "в бумеранг" - это такая разновидность религии. У кого-то Иисус, у кого-то Аллах, у кого-то Будда, у кого-то Яхве, а кто-то поклоняется великому мудрому карающему бумерангу.

А вот по команде способность видеть врага в том, на кого укажут - это не религия. Это выучка. Воинская. Правильно выученный солдат не должен думать. Он должен ненавидеть и стремиться убить того, на кого укажет его высшее руководство.

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