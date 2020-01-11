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Народные новости / Общество

Закон о семейно-бытовом насилии позволит отбирать имущество у родителей

12:07 11.01.2020
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Так полагают в РВС, выступая против вмешательства государства в семью и предполагая злоупотребления со стороны чиновников.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал РВС:
— Закон о СБН (семейно-бытовом насилии) облегчит отъём имущества. Судья Владимирского областного суда Павел Якушев считает, что существующее законодательство РФ позволяет должным образом защитить участников семейных отношений. Необходимо принять меры по согласованию действий государственных органов и структур, при которых нормы закона будут лучше работать. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия нанесет ощутимый удар по институту семьи, нарушит пределы вмешательство государства в дела семьи.

Согласно Семейному кодексу РФ, супруги самостоятельно, по своему по своему усмотрению, решают вопросы семейной жизни, выбирают формы и способы воспитания детей, формы и способы получения ими образования. А если закон будет принят, под репрессии могут попасть, например, родители, отдавшие своего ребенка в школу раньше 7 лет или супруг, у которого нет возможности приобрести супруге новую шубу.

Реализация этого закона повлечет необоснованное вмешательство госорганов и НКО в дела семьи. При этом если вмешательство госорганов хоть как-то регламентировано, то вмешательство НКО нет, что приведет к злоупотреблениям.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия направлен на обострение социальных противоречий, борьбы полов и поколений. Членам семьи не предлагается никаких примирительных процедур, тогда как при решении семейных споров необходимо использовать весь потенциал медиации и примирительных процедур. Законопроект предлагает выписывать «Судебное защитное предписание», которое может ограничить право гражданина на пользование жилым помещением по настолько упрощенной процедуре, при которой невозможно соблюсти стандарты доказывания вины. А это может привести к злоупотреблениям, передаче имущества посторонним лицам и т. д. Следовательно, необходимо совершенствовать правоприменительную практику существующего законодательства, которое позволяет эффективно защищать права всех членов семьи, полагают в РВС (Родительском Всероссийском Сопротивлении).

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