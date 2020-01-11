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Сменил телефоны перевозчик мусора «ЭкоСервис» в Бердске

13:15 11.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2020 году компания сохранила право транспортировать на мусорную свалку отходы, заключив договор с региональным оператором. Офис «ЭкоСервиса» остался на прежнем месте.

Сменил телефоны перевозчик мусора ЭкоСервис в Бердске
Представитель регионального оператора «Экология-Новосибирск» принимает в офисе компании «ЭкоСервис»
Сюжет: Мусорная реформа
Сменил телефоны перевозчик мусора ЭкоСервис в Бердске

Сменил телефоны перевозчик мусора «ЭкоСервис» в БердскеВыбрали перевозчика для вывоза мусора в БердскеЕщё 130 новостей

Компания «ЭкоСервис», занимающаяся в Бердске транспортировкой мусора на свалку, сменила контактные телефоны. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отныне звонить в компанию следует по новым номерам:

— 8 (913) 703-75-79;

— 8 (383 41) 5-60-02;

— 8 (383) 287-70-79.

Место дислокации в Бердске офис  «ЭкоСервиса» не поменялся — ул. Ленина, 17А. Как и режим работы — с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу (перерыв 12.00-13.00).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «ЭкоСервис» сохранил право на вывоз мусора из бердских дворов, заключив договор с региональным оператором на 2020 год. Об этом рассказала директор компании-перевозчик Жанна Теличко. И это несмотря на долги, которые имеет региональный оператор «Экология-Новосибирск» перед «ЭкоСервисом».

Мэрия Бердска для лучшей работы предпочитала продолжить сотрудничество с уже проверенной компанией «ЭкоСервис». Вице-мэр Владимир Захаров отмечал, что надеется на совместную слаженную работу.

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От редакции

В вашем дворе мусор вывезли?

АнтиЯ, 11 января 2020 14:25
Мутная схема какая то, надоели звонки, раз и сменили номера, а че круто....

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