Сменил телефоны перевозчик мусора «ЭкоСервис» в Бердске

В 2020 году компания сохранила право транспортировать на мусорную свалку отходы, заключив договор с региональным оператором. Офис «ЭкоСервиса» остался на прежнем месте.

Представитель регионального оператора «Экология-Новосибирск» принимает в офисе компании «ЭкоСервис»

Компания «ЭкоСервис», занимающаяся в Бердске транспортировкой мусора на свалку, сменила контактные телефоны. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отныне звонить в компанию следует по новым номерам:

— 8 (913) 703-75-79;

— 8 (383 41) 5-60-02;

— 8 (383) 287-70-79.

Место дислокации в Бердске офис «ЭкоСервиса» не поменялся — ул. Ленина, 17А. Как и режим работы — с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу (перерыв 12.00-13.00).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «ЭкоСервис» сохранил право на вывоз мусора из бердских дворов, заключив договор с региональным оператором на 2020 год. Об этом рассказала директор компании-перевозчик Жанна Теличко. И это несмотря на долги, которые имеет региональный оператор «Экология-Новосибирск» перед «ЭкоСервисом».

Мэрия Бердска для лучшей работы предпочитала продолжить сотрудничество с уже проверенной компанией «ЭкоСервис». Вице-мэр Владимир Захаров отмечал, что надеется на совместную слаженную работу.