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Мозг человека сохранился 2600 лет неповрежденным

12:24 11.01.2020 Фото: royalsocietypublishing.org
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Сложные загадки ставит перед учеными череп, найденный близ британской деревни Хеслингтон. Плоть и органы превратились в грязь. Волосы — в пыль. Но кусок коры головного мозга карамелизировался.

Мозг человека сохранился 2600 лет неповрежденным
Ученые предполагают, что на мозг подействовало неизвестное соединение, которое распространилось из внешней части мозга в более глубокие структуры

В нем обнаружили часть мозга — один из старейших образцов нервной ткани человека. Это странно, потому что в моменты типичной смерти мозговая ткань начинает разлагаться. По сравнению с другими частями тела этот распад происходит особенно быстро. Поэтому когда археологи заглянули внутрь покрытого грязью черепа, извлеченного из раскопок железного века, они были потрясены, увидев высохшие останки человеческого мозга. Плоть и органы превратились в грязь. Волосы — в пыль. Но кусок коры головного мозга карамелизировался.

Кем был этот человек, так и останется неизвестным. Согласно данным углеродного датирования, мужчина средних лет испустил свой последний вздох где-то между 673 и 482 годами до нашей эры. Скорее всего, он умер в результате перелома позвоночника при повешении. После предполагаемой казни отрубленную голову жертвы бросили в яму с мелкозернистым осадком.

После изучения белков ткани международная команда исследователей получила ключи, объясняющие этот замечательный пример сохранения. В отличие от большинства органов мозг нуждается в хорошей поддержке на клеточном уровне, чтобы функционировать, поддерживая связи внутри сложного переплетения нейронов и их длинных тел. При некоторых обстоятельствах они могут сохранять целостность еще долго после того, как клетки были превращены в молекулярный пепел.

В случае мозга Хеслингтона анализ выявил непропорциональное количество нейронных структур. Не было никаких признаков консервирующих танинов, часто наблюдаемых в болотных находках. Ученые предполагают, что на мозг подействовало неизвестное соединение, которое распространилось из внешней части мозга в более глубокие структуры. В самом мозгу этого бедняги железного века не было ничего особенного. Скорее всего, что-то в окружающей среде могло препятствовать химическим процессам, которые обычно разрушают белковые нити.

Источник: royalsocietypublishing.org, а перевел сайт  lentachel.ru

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