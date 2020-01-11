Рак желудка: симптомы, причины болезни, стадии и лечение

Рак желудка находится на 6 месте среди онкозаболеваний

Рак желудка для многих является заболеванием неизведанным, и нередко кажется, что заболеваемость у этого типа онкологической патологии довольно низка. На самом деле развитие опухолей на слизистой оболочке желудка встречается с завидной регулярностью, а сам рак желудка находится на 6 месте среди онкозаболеваний. В России с таким диагнозом живут несколько десятков тысяч человек. Патология опасная и коварная.

Почему развивается проблема

Рак желудка — это образование злокачественного характера, которое появляется на слизистой оболочке органа. Обычно он развивается в тех клетках, которые ответственны за выработку слизистого секрета. Такой вид онкологического заболевания называется аденокарценомой. Кроме того, есть и вариант развития злокачественного процесса в области, где верхняя часть желудка соединяется с нижним отделом пищевода. Это гастроэзофагеальный рак.



Конечно же, многих интересует, кто входит в зону риска и каковы причины развития данной патологии. Основную причину развития данного заболевания врачи до сих пор не установили. Но при этом они выделили факторы, которые провоцируют запуск патологического процесса. Так, сегодня одним из важных нюансов в развитии рака желудка называют присутствие в организме человека бактерии Helicobacter pilori. Именно она в большей части случаев вызывает гастрит и язву.

Также есть доказанная связь между режимом питания, в котором преобладают такие блюда, как соленья, копчености и т. д., и развитием онкологической патологии желудка.

Если говорить про факторы риска, то в их числе:

Нехватка фруктов и овощей;

Наследственный фактор;

Длительное воспаление желудка;

Курение;

Вирус Эпштейна-Барр;

Анемия, при которой отмечается нехватка витамина В12;

Наличие полипов в желудке.

Стоит регулярно проходить обследования у гастроэнтеролога и своевременно проводить терапию при необходимости, чтобы снизить риски. Шанс заболеть раком желудка повышается с возрастом: большее число случаев фиксируется в возрастной группе 50-70 лет.

Каковы симптомы и проявления болезни?

В терапии рака желудка важное значение имеет и срок обнаружения проблемы. Ведь чем раньше начато лечение, тем больше шансов на выход в стойкую ремиссию. Но тут как раз и возникает основная сложность, т. к. большая часть проявлений проблемы является привычной и для многих более безобидных патологий. В числе признаков, указывающих на развитие рака желудка, следующие пункты:

Появление чувства вздутия после еды;

Ощущение сытости даже при приеме небольшого количества пищи;

Изжога, отличающаяся сильными проявлениями и проявляющаяся на регулярной основе;

Расстройства желудка, которые также появляются с завидным постоянством;

Тошнота без каких-либо причин;

Боли в области живота;

Учащенная рвота, которая обычно привязана к приемам пищи;

Резкая потеря веса;

Чувство усталости;

На поздних стадиях могут появляться кровотечения. Например, все при той же рвоте.

Важно понимать, что, даже если такие симптомы указывают на гастрит или язву, а не на рак, их нельзя игнорировать, ведь такие патологии могут привести к развитию онкологического заболевания, а то и сами по себе стать причиной летального исхода, например, при прободении язвы. Так что в любом случае стоит показаться врачу, пройти обследование и узнать причину недомогания. Определяется патология при помощи стандартной процедуры ЭГДС (в народе ее попросту называют ФГС, т. е. глотание трубки).

Стадии рака желудка

Онкологическое заболевание желудка, как и многие другие, развивается по стадиям. Выглядят они следующим образом:

I стадия — здесь опухоль развивается только на оболочке и преимущественно поверхностно;

II стадия — опухоль прорастает глубже и оказывается в мышечном слое или даже в стенках, тут уже злокачественный процесс может переходить на близлежащие лимфоузлы;

III стадия — распространение злокачественных клеток идет уже через все слои пищевода и желудка, может переходить на соседние структуры;

IV стадия — метастазы расходятся по телу, они называются отдаленными, рак начинает распространяться шире.

Нюансы терапии

Лечение рака желудка комплексное. Если опухоль подлежит удалению, то показана операция. Причем может быть удалена как одна опухоль с захватом части желудка, так и половина желудка, а то и орган в целом. Естественно, в этом случае врачи создают систему, чтобы пищеварительный тракт мог справляться со своими обязанностями: обычно соединяют пищевод и тонкую кишку. При неоперабельных опухолях проводят паллиативные операции. Также в рамках терапии предусмотрено использование химиотерапии (причем этот метод нередко практикуют до вмешательства, чтобы повлиять на размеры опухоли) и радиолечения. Все это определяется в каждом конкретном случае в зависимости от тяжести ситуации, наличия и распространенности метастазов и т. д.

Прогнозы по выживаемости при такой патологии строятся следующим образом. Средняя выживаемость в пределах пятилетнего порога — 31%. Если опухоль обнаружена на начальных этапах, шансы на выживание — 68%, если рак на 3 стадии — 31%, при 4 стадии врачи дают пациентам 5%.

Профилактические мероприятия

Как и любое другое заболевание, рак легче предупредить, чем лечить. Тем более что методы профилактики довольно просты и помогают защититься и от многих других патологий. Итак, в качестве профилактики от рака желудка можно использовать:

Контроль веса. Он позволит не переедать, перейти на более здоровое питание, т. к. без изменения пищевых привычек невозможно удерживать стрелку весов на нужных показателях, защитит от заболеваний сердечно-сосудистой сферы и сбоев иммунитета.

Физическая активность. Регулярные упражнения помогают активизировать обменные процессы в организме, наладить работу пищеварительной системы и стимулируют правильным образом метаболизм.

Включение в рацион фруктов и овощей. Тут важно понимать, что важным фактором является не только количество, не стоит забывать и про разнообразие вариантов. Исследования показали, что ежедневное употребление 5 видов овощей и фруктов значительно снижает риски развития рака желудка.

Снижение в рационе потенциальных канцерогенов. В первую очередь речь идет про соленья и копчености.

Отказ от курения.

Продлить свою жизнь и сделать ее более здоровой помогают достаточно простые меры. Главное — не лениться уделять внимание себе и не игнорировать настораживающие сигналы, которые подает тело.

Источник: АиФ