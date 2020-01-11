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$82,1 млн обязана заплатить Россия «за Крым» украинским бизнесменам

18:00 11.01.2020 Фото: Википедии
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Швейцарский суд отклонил апелляции РФ по тяжбе с 12 украинскими компаниями по активам на полуострове. Тяжба тянется с 2015 года. Часть истцов связана с бизнесом Игоря Коломойского.

$82,1 млн обязана заплатить Россия за Крым украинским бизнесменам
Крым вернулся в Россию после референдума в 2014 году

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России в связи с решениями, вынесенными в апреле прошлого года арбитражным судом Женевы о компенсации 12 украинским компаниям, имевшим активы в Крыму и утратившим их после воссоединения полуострова с Россией. Как указывается в судебных постановлениях, опубликованных в четверг, судьи не согласились с доводами российской стороны о том, что инвестиции украинских компаний вследствие изменения юрисдикции Крыма не подпадают под межправительственное соглашение РФ и Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года.

«Федеральный суд счел необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами», — говорится в постановлении. Кроме того, суд не согласился с мнением адвокатов РФ о том, что арбитражный суд Женевы не имеет компетенции для рассмотрения данного вопроса, передает ТАСС.

Как отметил в этой связи в пятницу информационный портал Swissinfo швейцарской вещательной компании SSR, таким образом, Федеральный суд оставил в силе решение Женевского арбитража, согласно которому 12 украинским компаниям причитается в качестве компенсации за убытки 80 млн франков, или около $82,1 млн. Эта тяжба тянется с 2015 года, когда за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, включая «Укрнафту». «Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Женеву», — отметил Swissinfo.

В свою очередь Швейцарское телеграфное агентство (ATS) обратило внимание на тот факт, что Россия «не участвовала в процедурах Женевского арбитража, не была представлена во время слушаний и не направляла письменных документов». По данным ATS, Федеральный суд не стал рассматривать по существу дела информацию России о том, что «имущество украинского олигарха Коломойского, являющегося акционером пострадавших компаний, было приобретено путем мошеннических маневров». Судьи сочли, что «этот аргумент надо было излагать в арбитражном суде», констатировало агентство.

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От редакции

Россия заплатит?

Скока кто?, 11 января 2020 18:47
Это рка рынка...Идите ка к хакамаде..
это вам, 11 января 2020 18:48
людой чубайс объяснит что вы сборище неэфективных собственников.
это вам, 11 января 2020 18:50
Вот были бы эфективными собствениками..Рука рынка с вами поступила бы иначе это вам любая хакамада с боровы рассказали бы...

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