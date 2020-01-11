Жестоко истязала 3-летнюю девочку воспитатель детсада в Якутии

Воспитатель издевалась над детьми

В Республике Саха (Якутия) расследуют уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы детского сада, обвиняемой в истязании ребенка. Об этом накануне сообщили в главке СКР.

Следственными органами СКР по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего воспитателя детского дошкольного учреждения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и истязании (п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ).

Следствием установлено, что летом 2019 года женщина под видом мер воспитательного характера ненадлежащим образом исполняла обязанности по присмотру и воспитанию трехлетней воспитанницы, что сопровождалось жестоким обращением с ней. Воспитатель систематически наносила ребенку побои, причиняла физические и психические страдания.

Все это продолжалось в июне-июле 2019 года до того момента, пока мать девочки не заметила покраснения и ссадины на теле дочери. Женщина обратилась в дошкольное учреждение, где непедагогическое поведение работника нашло подтверждение. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину частично, пояснив, что допускала недозволенные методы по отношению к ребенку из-за его непослушания. Обвиняемая была уволена из детского сада.

В ходе предварительного расследования следователь выявил причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В этой связи в управление образования Ленского района направлено соответствующее представление об их устранении.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.