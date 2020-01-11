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Я всегда с собой беру видеокамеру: ВГТРК закрыл программу «Сам себе режиссер»,»Смехопанорама» и «Утренняя почта»

13:30 11.01.2020 Фото: pxhere.com
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«Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна)», — сказал Винокур про закрытие «Смехопанорамы» .

Я всегда с собой беру видеокамеру: ВГТРК закрыл программу Сам себе режиссер,Смехопанорама и Утренняя почта

Ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу

 ВГТРК приостановила производство программ «Смехопанорама» ,»Утренняя почта»и «Сам себе режиссер».  Передачи убрали из эфира из-за низких рейтингов, сообщили в пресс-службе компании.
«Производство программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» пока приостановлено», — рассказали в пресс-службе.
Сроки возобновления программ не уточняются.
Ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
По словам ведущего, как профессионал он понимает этот шаг, но как человек принимает его с трудом.
Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики, а также гостей студии. Кроме того, он отметил роль команды «Сам себе режиссер».
Видеообращение ведущий завершил фразой, звучавшей в каждом выпуске шоу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».
Юморист Владимир Винокур  выступил против приостановки выпуска передачи «Смехопанорама», поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
«Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна)», — сказал Винокур.
Программа «Смехопанорама» существует с 1994 года. Ее ведущим выступал известный юморист Евгений Петросян.
Источник: РИА Новости
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