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Алтайский мальчик получил 1,5 миллиона рублей за заботу о незнакомке

13:43 11.01.2020 Фото: pxhere.com
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В автобусе блогер Наталья Мишина не могла заплатить за проезд, так как ее сын капризничал. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир.

Алтайский мальчик получил 1,5 миллиона рублей за заботу о незнакомке

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир.
Им оказался ученик седьмого класса, рассказала Мишина в инстаграме. Мальчик объяснил, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке. За время поездки блогер узнала, что ребенка воспитывает мать-одиночка.
«Папы нет… Денег не хватает. Делают ремонт», — написала Мишина.
Она добавила, что школьник любит рисовать, но учиться в художественной школе ему «не позволяют средства».
Женщина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек и собрали 1,5 миллиона рублей.
Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика.
По словам матери ребенка, на собранные деньги она купит для сына квартиру в Барнауле или Новосибирске.
Источник: РИА Новости
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