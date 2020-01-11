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В проституток превращали подростков 16 обвиняемых в Иркутской области

14:08 11.01.2020 Фото: СКР
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Организованная разветвленная сеть по оказанию интимных услуг работала в регионе пять лет. Лидеры группировки находятся в федеральном розыске, несколько ее участников задержаны.

В проституток превращали подростков 16 обвиняемых в Иркутской области
Следственный комитет продолжает расследование

Следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 16 лиц, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Об этом сообщили в главке Следственного комитета 10 января 2020 года.

По версии следствия, в 2015 году житель города Иркутска 1987 года рождения создал структурированную организованную группу (преступное сообщество), в состав которой вовлёк своих знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми. Целью преступного сообщества стало получение финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, на территории города Иркутска и Иркутской области была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг другими лицами, с вовлечением девушек, в том числе несовершеннолетних.

Деятельность подозреваемых была пресечена в 2019 году следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области.

За организацию и участие в преступном сообществе и ряд других преступлений следователями СК России к уголовной ответственности привлечены 16 человек, из них трое содержатся под стражей. Двое мужчин (лидеры) находятся в федеральном розыске. Расследование уголовного дела продолжается.

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