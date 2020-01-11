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Пьяный Бердск: В авральном режиме все новогодние каникулы работало наркоотделение ЦГБ

14:50 11.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Pixabay
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Только 10 января число пациентов снизилось. Город вышел из длительного новогоднего запоя. Кодировка от алкоголя стоит 1600 рублей. В последний праздничный день все вызовы в «скорую» оказались «пьяными».

Пьяный Бердск: В авральном режиме все новогодние каникулы работало наркоотделение ЦГБ
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Сюжет: Алкоголизм
Пьяный Бердск: В авральном режиме все новогодние каникулы работало наркоотделение ЦГБ

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По традиции наркологическое отделение бердской ЦГБ в новогодние каникулы работало в авральном режиме. Только 10 января, по словам врача-нарколога Константина Фалалеева, нагрузка несколько снизилась.

— Пациентов было очень много — больше, чем обычно. Хотя у нас и без праздников отделение не пустует. Ведь у нас теперь своего рода вытрезвитель. Везут и везут пьяных постоянно. — Вчера я дежурил — уже произошел спад, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» доктор в субботу, 11 января.

Пьяных пациентов доставляли в наркологию не только полицейские, но и скорая помощь. На нее тоже пришлась повышенная нагрузка. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», до 140 вызовов поступало ежедневно в первые дни 2020 года в «скорую» от бердчан, что примерно на 40% выше обычного. Собственно, ростом звонков сопровождаются все праздники.

И большинство звонивших были пьяны, в том числе подростки. Особенно напряженным для сотрудников скорой помощи стал последний день новогодних каникул, 8 января, — вероятно, город выходил из длительного запоя.

Напомним, что кодировка от алкоголя в наркологическом отделении бердской ЦГБ стоит 1600 рублей. Если очень сильно захочется выпить, то можно вновь обратиться в отделение горбольницы, но уже за антидотом. Эта услуга обойдется в 1000 рублей. По словам доктора Фалалеева, кодирование не представляет опасности для человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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