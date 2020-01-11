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Пенсию не дали 10 января

14:55 11.01.2020
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Не получила деньги, получающая пенсию 10 числа жительница Бердска. «Когда ждать теперь, неизвестно».

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Наталья:
— У меня пенсия 10 числа, но ни в декабре, ни 10 января ее не было! Когда теперь ждать, неизвестно!

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