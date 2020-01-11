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Новые отметки «зачет» и «незачет» появятся в школьных аттестатах

16:30 11.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Школам разрешат так оценивать знания и умения учеников по рисованию, музыке и физкультуре. Министр просвещения Ольга Васильева против «троек» за отсутствие музыкального слуха.

Новые отметки зачет и незачет появятся в школьных аттестатах
Ольга Васильева

Какие новые отметки появятся в школьных аттестатах? По каким предметам их можно будет выставлять? Кто будет принимать это решение? О том, как изменится школьный аттестат, на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

На общероссийском родительском собрании вы предложили оценивать успехи детей на музыке, физкультуре и ИЗО по системе «зачет-незачет». Планируется ли это внедрять в школе?

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют «зачет»- «незачет», или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3».

Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

Подчеркну: выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично» , но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно.

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