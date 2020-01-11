Приговорили в смерти: казнят убивших учительницу и спаливщих ее дом двух братьев в Белоруссии

В ходе допросов обвиняемые заявили, что ранее женщина сообщила в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении их сестрой своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. Братья зарезали педагога и украли у нее компьютер и продукты.

Подозреваемые в свои 18 и 20 лет уже имеют судимость

Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова, сообщает РИА Новости.

«Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух обвиняемых в убийстве учительницы в Черикове», — сообщила она в Facebook.

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщил на своем сайте, что «вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома». В центре подчеркнули, что решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Преступление произошло в апреле прошлого года. После тушения пожара в частном доме в Черикове было обнаружено тело 47-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По данным Следственного комитета, были задержаны подозреваемые в совершении преступлений. Ими оказались ранее судимые за кражу двое местных жителей, родные братья 18-ти и 20-ти лет, у которых по месту жительства обнаружено имущество потерпевшей.

По версии следствия, обвиняемые ранее были знакомы с потерпевшей, между ними сложились неприязненные отношения. Так, в ходе допросов братья заявили, что ранее женщина сообщила в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении сестрой обвиняемых своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. В результате семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Это братья вспомнили при распитии спиртных напитков и направились к женщине с целью разобраться в сложившейся ситуации, заявляли в СК.

По данным СК, когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а затем нанесли множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась. Также обвиняемые похитили компьютерную технику и продукты питания. С целью сокрытия следов мужчины подожгли дом.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.