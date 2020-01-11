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Шок: Ожил покойник во время похорон в Индии

17:00 11.01.2020 Фото: pxhere.com
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Во время прощания «умершая» женщина внезапно открыла глаза и приподнялась, шокировав окружающих. Позже выяснилось, что она находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.

Шок: Ожил покойник во время похорон в Индии
В Индии тела умерших сжигают в городе мертвых

В индийском штате Карнатака женщина, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hindu.

Малату Чаугули доставили в местную больницу с сильным жаром. Спустя несколько часов она потеряла сознание. У врачей не получилось реанимировать пациентку, и они констатировали ее смерть.

После этого родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней.

Внезапно женщина открыла глаза и приподнялась, шокировав окружающих. Позже выяснилось, что она находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.

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