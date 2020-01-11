За пьяную езду на самокате впервые в мире оштрафовали гражданина России в Лондоне

28-летний москвич Дмитрий Громов ранил водителя и пассажира мопеда, врезавшись в них на электросамокате в британской столице. Суд приговорил его к штрафу в размере трех тысяч фунтов и лишению водительских прав сроком на 16 месяцев.

Водители самокатов все чаще становятся участниками ДТП. Электросамокат может разгоняться до 100 км в час

Гражданин России в Лондоне ранил водителя и пассажира мопеда, врезавшись в них на электросамокате. В момент инцидента 28-летний россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате суд приговорил его к штрафу в размере трех тысяч фунтов и лишению водительских прав сроком на 16 месяцев. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 31 мая 2019 года. Анализ показал, что в крови москвича Дмитрия Громова содержалось 134 мг алкоголя при норме 80 мг. Мужчина свою вину признал.

Таким образом Дмитрий Громов стал первым в мире человеком, который был наказан за пьяное вождение самоката. При этом мужчина ездил на нем как по дорогам, так и по тротуарам, что запрещено британскими законами.

В британской полиции отмечают, что электрические самокаты все чаще в последнее время попадают в разного рода аварии и незаконные ситуации. Так, минувшим летом стражи порядка на незаконной езде поймали порядка 100 человек.

В июле 2019 года в результате столкновения электросамоката с грузовиком погибла 35-летняя звезда британского телевидения Эмили Хартридж, передает РЕН-ТВ.