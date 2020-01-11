Силой отобрал Toyota Corolla ночью в Искитиме 22-летний рецидивист из Бердска

В Искитиме полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.
11 января около 02.00 в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» поступило сообщение от местного жителя о том, что у дома по улице Шевченко на него напал неизвестный и силой завладел его автомобилем «Тойота-Королла», после чего он скрылся в неизвестном направлении. На поиски похищенного транспортного средства был ориентирован весь личный состав местной полиции.
Вскоре по ориентировке похищенный автомобиль был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по улице Железнодорожной. За рулем иномарки находился безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 22-летний житель Бердска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Фигурант задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.