«Лиза Алерт» и полиция разыскивают пропавшего 26-летнего бердчанина

С 11 января этого года местонахождение Кирилла Владимировича Лобанова неизвестно, пишут поисковики на своей страничке ВКонтакте.
С 11 января этого года местонахождение Кирилла Владимировича Лобанова неизвестно, пишут поисковики на своей страничке ВКонтакте.
Приметы разыскиваемого: рост 186 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: тёмно-синий пуховик (как на фото), серые утеплённые штаны, тёмные ботинки, серо-синяя шапка.
Поисковики «Лиза Алерт» сообщают также, что пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован и призывают очевидцев и знающих о местонахождении пропавшего Кирилла Лобанова позвонить поисковикам по бесплатному федеральному номеру: 8-800-700-54-52 или 112.