Ловил грабителя из Бердска весь личный состав полиции Искитима
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Ловил грабителя из Бердска весь личный состав полиции Искитима

9:25:221/11/2020
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22-летний злоумышленник силой «отжал» иномарку у местного жителя и скрылся на ней в неизвестном направлении.

Дело было минувшей ночью, 11 января, в Искитиме. Как сообщают в МВД региона, в дежурную часть полиции районного центра поступило сообщение от местного жителя о том, что у дома по улице Шевченко на него напал неизвестный и силой завладел его автомобилем «Тойота-Королла», после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Однако недолго неизвестному, уехавшему на чужой «Тойота Королла», предстояло оставаться инкогнито. Да и уехал он от места совершённого им преступления недалеко.

— На поиски похищенного транспортного средства был ориентирован весь личный состав местной полиции, — рассказывают правоохранители. — Вскоре по ориентировке похищенный автомобиль был обнаружен сотрудниками ППС у дома по улице Железнодорожной. За рулем иномарки находился безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 22-летний житель Бердска.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. Бердчанину инкриминируется статья 161 УК «Грабеж». Санкция по указанной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

— Фигурант задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорят в МВД региона.

Источник: svidetel24.info

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