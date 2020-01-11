Ловил грабителя из Бердска весь личный состав полиции Искитима

22-летний злоумышленник силой «отжал» иномарку у местного жителя и скрылся на ней в неизвестном направлении.
22-летний злоумышленник силой «отжал» иномарку у местного жителя и скрылся на ней в неизвестном направлении.
Дело было минувшей ночью, 11 января, в Искитиме. Как сообщают в МВД региона, в дежурную часть полиции районного центра поступило сообщение от местного жителя о том, что у дома по улице Шевченко на него напал неизвестный и силой завладел его автомобилем «Тойота-Королла», после чего он скрылся в неизвестном направлении.
Однако недолго неизвестному, уехавшему на чужой «Тойота Королла», предстояло оставаться инкогнито. Да и уехал он от места совершённого им преступления недалеко.
— На поиски похищенного транспортного средства был ориентирован весь личный состав местной полиции, — рассказывают правоохранители. — Вскоре по ориентировке похищенный автомобиль был обнаружен сотрудниками ППС у дома по улице Железнодорожной. За рулем иномарки находился безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 22-летний житель Бердска.
Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. Бердчанину инкриминируется статья 161 УК «Грабеж». Санкция по указанной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
— Фигурант задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорят в МВД региона.