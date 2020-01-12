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Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

13:45 12.01.2020 Фото: участников акции-2019
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Акцию мы посвящаем Дню защитника Отечества.А номер газеты с проектом выйдет 19 февраля.

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 60 новостей

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! В 2019 году снимков любимых пап тоже было много! И мы вновь повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе  ВКонтакте.

И, конечно, в газете 19 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно будет купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 15 февраля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Сергеев Сергей Владимирович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Грачев Денис и Грачева Виктория

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

мой папа Коркин Михаил Сергеевич дочери Каролина и Людмила

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Спирин Игорь со своим сыном Спириным Ярословом

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Саганов Илья с доченькой Ариной

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Литвинов Алексей,папа год и два месяца:)))

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш папа Рудис Сергей Александрович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Шаповаленко Александр Михайлович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш папочка:Елымов Николай Алексеевич и мы его дочери Оксана и Юлия.Его нет с нами вот уже 7 лет,но он на вечно в нашем сердце..в нашей памяти..рядом всегда

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

(Мой Папа) Иван Керного

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

(Мой Папа) Иван Керного

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

(Мой Папа) Иван Керного

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш папа, Валов Олег Александрович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Парыгин Александр Александрович с дочками Катей и Викой

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