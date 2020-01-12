Педагог из Бердска: Девушка может подойти к парню на улице и познакомиться

23-летняя педагог дополнительного образования Анна Попова мечтает открыть творческую студию для девушек.
Девушка, учась в школе №1, параллельно работала вожатой. Она считает эту профессию необычной — в деятельности собраны частички всего. Строитель, педагог, психолог, ведущий, сценарист, режиссер.Это не только работа с детьми, это школа выживания. Начинала вожатой, потом заместителем директора по воспитательной работе.
Затем работала педагогом-организатором в лицее №7, сейчас занимается экологическим воспитанием с дошкольниками из детского сада “Красная шапочка». Они изучают окружающий мир, ставят эксперименты.
Использование вторичных материалов улучшит экологию Бердска
Улучшать город можно вместе, создавая экологические отряды.
— Я бы начала с мусора. Кода ты ходишь по городу и смотришь на то, в каком состоянии находятся улицы: везде валяются пластиковые бутылки и пакеты. Проводить открытые уроки для школьников и проводить субботники. Если мы будем раздельно собирать мусор — это позволит проще перерабатывать и использовать вторичные материалы, а значит и улучшит экологию города, — считает педагог.
Параллельно Анна работает в отделе по делам молодежи. Занимается координированием российского движения школьников, помогает учащимся раскрыть свои таланты и показать себя не только в масштабах школы, города, но и всей страны. Одна из подопечных Анны Виктория Гриценко из лицея №7 снимала видео с различными заданиями и победила во Всероссийском конкурсе «Лига ораторов».
-Участие в конкурсах дает мотивацию и стремление к новым вершинам и позволяет определиться с будущей профессией. Чтобы ребенок знал куда поступать, я бы в 9-11 классах добавила бы больше профориентирования. Если ребенок хочет стать доктором, пусть изучает больше химии и биологии, гуманитарные науки свела бы к минимуму. Если школьник планирует заниматься техническими науками, нужно сделать акцент на точных дисциплинах, — считает преподаватель.
Девушка может сама первая подойти на улице и познакомиться
Одна из проблем Бердска в том, что молодежи практически негде собираться. В будущем девушка хотела бы организовать творческую студию для девушек.
— Я мечтаю, чтобы в Бердске появилось место, где девушка может на бесплатных мастер-классах научиться подбирать образ, делать макияж. Общаясь с психологами каждая сможет стать увереннее в себе, найти подружек. Особенно это актуально для подростков,- считает педагог.
В будущем бердчанка планирует выйти замуж и родить двух детей. По ее словам, мужчина должен добиваться женщину, но она тоже должна проявлять интерес.
— Девушка может подойти к парню на улице и познакомиться.Почему бы и нет? Чтобы сложились крепкие отношения тебе должно быть комфортно с человеком. Он должен понимать тебя, ты его. Если люди что-то скрывают друг от друга есть ли смысл продолжать отношения? Если ты несешь в этот мир доброту, то оно к тебе и вернется,- убеждена девушка.
Нужно стремиться быть лучше сегодня,чем ты был вчера
Бердчанка любит путешествовать. Ей нравится Томск, она обожает Сочи.
— Когда видишь олимпийские объекты, то испытываешь гордость за Россию, что в нашей стране происходило такое великое событие. Видя велодорожки и стадионы, на которых наши спортсмены боролись не на жизнь, а на смерть для того, чтобы страна стала первой это потрясает!,- считает горожанка.
Девушка любит Бердск. По ее словам, он не стоит на месте. Он улучшается. Но существует маятниковая миграция. Когда люди пять дней в неделю находятся в Новосибирске. У нас нет высшего образования и высокооплачиваемая работа не у нас.
— Люди готовы тратить по 3 часа на дорогу, чтобы получить выше должность и большую зарплату.
Чтобы молодежь оставалась в Бердске я предлагаю давать бесплатные билеты в театры, делать скидки на фитнес. В новом году я желаю жителям Бердска здоровья, счастья и неравнодушия к своему родному городу, к окружающим. Стремитесь быть лучше сегодня,чем вы были вчера,- пожелала Анна Павлова.
Автор видео Елена Белоусова
— Я бы начала с мусора.." Молодым лучше созидать- ну хоть деревья садить. Тогда появится чувство значимости проведённой работы. А от уборки мусора в городе только руки опустятся- на месте убранного тут же появится новый.
Рабочие места сами создадутся
Мочи ещё!
Просто так и прыщ не вскочит, не то, что новые фабрики и заводы, а уж тем более новые рабочие хорошо оплачиваемые места...
По-моему все наоборот должно быть: государство-правительство-народ-родители-дети. И еще она Попова или Павлова?