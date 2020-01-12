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Педагог из Бердска: Девушка может подойти к парню на улице и познакомиться

15:00 12.01.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Анной Поповой
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Анна мечтает, чтобы в городе появилось место, где девушка может на бесплатных мастер-классах научиться подбирать образ, делать макияж и заводить подружек. По ее словам, мужчина должен добиваться женщину, но она тоже должна проявлять интерес.

Педагог из Бердска: Девушка может подойти к парню на улице и познакомиться
Анна Попова мечтает открыть творческую студию для девушек
Сюжет: Профессионалы XXI века
Педагог из Бердска: Девушка может подойти к парню на улице и познакомиться

Педагог из Бердска: Девушка может подойти к парню на улице и познакомитьсяПевец и футболист Сергей Скурыхин из Бердска: Поклонники квартиры и машины не дарилиЕщё 20 новостей

23-летняя педагог дополнительного образования Анна Попова мечтает открыть творческую студию для девушек.
Девушка, учась в школе №1, параллельно работала вожатой. Она считает эту профессию необычной — в деятельности собраны частички всего. Строитель, педагог, психолог, ведущий, сценарист, режиссер.Это не только работа с детьми, это школа выживания. Начинала вожатой, потом заместителем директора по воспитательной работе.
Затем работала педагогом-организатором в лицее №7, сейчас занимается экологическим воспитанием с дошкольниками из детского сада “Красная шапочка». Они изучают окружающий мир, ставят эксперименты.

— Я пытаюсь донести до детей какова роль человека в мире. От его заботы зависит наше будущее. В Бердске достаточно много проектов, направленных на озеленение, но я бы больше привлекала дошкольников, потому что они в этом очень заинтересованы. Например через акции «Посади дерево», они чувствовали бы, что сделали что-то значимое для города. Можно убирать территорию, начиная со своего садика и далее охватывать ближайшие площадки и подключать родителей,- считает героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Использование вторичных материалов улучшит экологию Бердска

Улучшать город можно вместе, создавая экологические отряды.
— Я бы начала с мусора. Кода ты ходишь по городу и смотришь на то, в каком состоянии находятся улицы: везде валяются пластиковые бутылки и пакеты. Проводить открытые уроки для школьников и проводить субботники. Если мы будем раздельно собирать мусор — это позволит проще перерабатывать и использовать вторичные материалы, а значит и улучшит экологию города, — считает педагог.
Параллельно Анна работает в отделе по делам молодежи. Занимается координированием российского движения школьников, помогает учащимся раскрыть свои таланты и показать себя не только в масштабах школы, города, но и всей страны. Одна из подопечных Анны Виктория Гриценко из лицея №7 снимала видео с различными заданиями и победила во Всероссийском конкурсе «Лига ораторов».
-Участие в конкурсах дает мотивацию и стремление к новым вершинам и позволяет определиться с будущей профессией. Чтобы ребенок знал куда поступать, я бы в 9-11 классах добавила бы больше профориентирования. Если ребенок хочет стать доктором, пусть изучает больше химии и биологии, гуманитарные науки свела бы к минимуму. Если школьник планирует заниматься техническими науками, нужно сделать акцент на точных дисциплинах, — считает преподаватель.

Девушка может сама первая подойти на улице и познакомиться

Одна из проблем Бердска в том, что молодежи практически негде собираться. В будущем девушка хотела бы организовать творческую студию для девушек.
— Я мечтаю, чтобы в Бердске появилось место, где девушка может на бесплатных мастер-классах научиться подбирать образ, делать макияж. Общаясь с психологами каждая сможет стать увереннее в себе, найти подружек. Особенно это актуально для подростков,- считает педагог.
В будущем бердчанка планирует выйти замуж и родить двух детей. По ее словам, мужчина должен добиваться женщину, но она тоже должна проявлять интерес.
— Девушка может подойти к парню на улице и познакомиться.Почему бы и нет? Чтобы сложились крепкие отношения тебе должно быть комфортно с человеком. Он должен понимать тебя, ты его. Если люди что-то скрывают друг от друга есть ли смысл продолжать отношения? Если ты несешь в этот мир доброту, то оно к тебе и вернется,- убеждена девушка.

Нужно стремиться быть лучше сегодня,чем ты был вчера

Бердчанка любит путешествовать. Ей нравится Томск, она обожает Сочи.
— Когда видишь олимпийские объекты, то испытываешь гордость за Россию, что в нашей стране происходило такое великое событие. Видя велодорожки и стадионы, на которых наши спортсмены боролись не на жизнь, а на смерть для того, чтобы страна стала первой это потрясает!,- считает горожанка.
Девушка любит Бердск. По ее словам, он не стоит на месте. Он улучшается. Но существует маятниковая миграция. Когда люди пять дней в неделю находятся в Новосибирске. У нас нет высшего образования и высокооплачиваемая работа не у нас.
— Люди готовы тратить по 3 часа на дорогу, чтобы получить выше должность и большую зарплату.
Чтобы молодежь оставалась в Бердске я предлагаю давать бесплатные билеты в театры, делать скидки на фитнес. В новом году я желаю жителям Бердска здоровья, счастья и неравнодушия к своему родному городу, к окружающим. Стремитесь быть лучше сегодня,чем вы были вчера,- пожелала Анна Павлова.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Девушка может познакомиться с парнем на улице?

Владимир, 10 января 2020 12:17
Дали бы дорогу молодым,готовые кадры для администрации,за одно и голод удовлетворят.А предпенсионеров на вспомогательную работу,в помощь молодым.Не хотят- увольнять.Ничего не сдвинется со старыми кадрами,у них полный застой и не интерес к работе лишь бы платили зарплату!!!
Жители города, 10 января 2020 13:19
Начали минусовку наши чинуши,видимо задели за живое!!!
Аноним, 10 января 2020 14:49
Какой же вы наивный, или всё-таки через Чур хитрый? Вы видели хоть одного живого жителя Бердска, который бы попал в отдел по делам молодежи Бердска или в администрацию Бердска просто с улицы, без Блата или знакомства? Это физически невозможно в Бердске, кум на свате сидит и деверем погоняет! Пока на такие должности вход будет "по карточкам", а не природным талантам НИЧЕГО и НИКОГДА в Бердске НЕ ИЗМЕНИТСЯ к лучшему потому, что "их" всё устраивает, а вы и дальше потерпите всегда, как с туалетами в Бердске!
Гостище, 12 января 2020 08:03
Вас эта молодая заведет куда нить. Ни образования, ни толком опыта, ни знаний ни возможности, одно болезненное желание командовать и советовать. Я бы своих детей ей не доверил. Ничему хорошему такие не научат. Я имею ввиду быть человеком.
Семён Семёныч, 10 января 2020 12:39
"..Улучшать город можно вместе, создавая экологические отряды.
— Я бы начала с мусора.." Молодым лучше созидать- ну хоть деревья садить. Тогда появится чувство значимости проведённой работы. А от уборки мусора в городе только руки опустятся- на месте убранного тут же появится новый.
Аноним, 10 января 2020 15:41
Пройдитесь по дворам Бердска в 90% дворов ни деревца , ни кустик живого, только железобетонные курятники окна в окна и безжизненная пустыня! В Бердске в каждый двор нужно садить благородные породы деревьев, чтобы их хватило на столетия и для снятия стрессов с депрессией, что в городе Бердск очень актуально, к тому же это снизит в конечном итоге количество самоубийств у жителей Бердска в будущем!
Барабашка, 10 января 2020 14:50
да скоро и мусорить негде будетЖ все распродадут наши чинуши
Алексей, 10 января 2020 15:13
Молодец шедеврище)))
Человек Труда, 10 января 2020 15:22
О чём статья? Да так, ни о чём! За всё хорошее, против всего плохого. Так по...писать!
Гость, 10 января 2020 20:05
Чтобы молодёжь оставалась в Бердске - сделайте его районом Новосибирска. Цены за ЖКУ уже сравнялись, осталось поднять цены на недвижку и зарплаты. А рабочие места постепенно сами создадутся, так как урбанизация диктуется федеральным центром.
Аноним, 10 января 2020 21:20
Сделайте районом Новосибирска - несбыточная мечта Пети поросёнка
Рабочие места сами создадутся
Мочи ещё!
Аноним, 10 января 2020 23:34
"А рабочие места постепенно сами создадутся, так как урбанизация диктуется федеральным центром."

Просто так и прыщ не вскочит, не то, что новые фабрики и заводы, а уж тем более новые рабочие хорошо оплачиваемые места...
Гость, 11 января 2020 18:37
Ну смотрите сами - есть градация даже между районами в центре и на окраинах мегаполиса. Станет Бердск новым районом - центр чуть сместится. Потом ещё присоединят искитимские территории и вообще Бердск станет не окраиной. Плюс близость научного центра. Рынок хоть и плохо, а всё-таки работает. Постепенно здесь цена аренды и недвижки вырастет - вырастет и зарплата, появятся новые рабочие места.
Юрий, 10 января 2020 20:29
На пять (по пятибалльной)))),умняга))) двигается-по жизни не замёрзнет)))))))
Аноним, 10 января 2020 21:23
"...а язык,на метров тристо,догонять начальство вылез..."В.В.Маяковский
Аноним, 10 января 2020 21:31
-я бы начала с мусора,идешь,везде валяются пластиковые бутылки,надо проводить уроки по раздедьному сбору мусора...Типичный БАЛОБОЛ(КА),начало за здравие конец за упокой,А Переломив Себя(мыж за чистоту любимого города),просто поднять и выкинуть то что валяется,а потом помыть ручки И ВСЁ,не нужны уроки,всё и так чисто,НЕТ,мы поболтаем,а мусор пусть службы собирают...
Никита, 10 января 2020 23:57
Например через акции «Посади дерево», они чувствовали бы, что сделали что-то значимое для города. Можно убирать территорию, начиная со своего садика и далее охватывать ближайшие площадки и подключать родителей.

По-моему все наоборот должно быть: государство-правительство-народ-родители-дети. И еще она Попова или Павлова?
Николай, 11 января 2020 07:50
Такие, извините за выражение, педагоги несут вред школьному образованию, навязывая кукольные стандарты красоты наивным девочкам. Заехал как-то на заправку, в дилерский автосалон девушки как китайцы на одно лицо: широкие прокрашенные брови, густой макияж, распущенные волосы. Красивые девушки, с богатой индивидуальностью поддаются всеобщему гипнозу навязанному мультфильмами, образами кумиров с фото и вот такими педагогами, которые преподают западные ценности (внешность, кривляние-залог успеха). Вспоминаю, как девочка с нашего класса пришла с распущенными волосами на урок, и заслуженный учитель потратил время, чтоб объяснить ей, что она пришла не в баню, а в учебное заведение, кроме того ходить так не гигиенично. Зубной врач мне рассказал, как девочки в 13 лет, чтобы участвовать в шоу, соответствовать стандарту извращенцев, портят зубы, обтачивая их для наложения белых накладок, отбеливают их и тд. Для создания семьи нужны другие девочки. Родители мальчиков тоже выбирают себе сноху, которые исходя из своего опыта, ценят другие качества.
венгерка, 11 января 2020 11:46
Вы про фото заголовка? Согласна, оно не удачно вяжется со статьёй, но на видео - совсем другая, вполне симпатичная и соответствующая девушка!)
Аноним, 11 января 2020 10:57
куда его раздельно собирать если туды его в качель раздельно некуда выкинуть?
Пионэр, 11 января 2020 15:38
Дык у мэра и депутата есть свои сын или дочь... Власть и "теплые" места "унаследованы" уже....
аноним, 11 января 2020 17:28
Как всё-таки сейчас интересно: на фото одна девушка, а в жизни совсем другая. Вот, если я вижу где-нибудь на аватарке подобное фото (много макияжа, определённая поза, у них у всех одинаковый наклон головы,и взгляд, фильтры) , у мения сразу к девушке какое-то предвзятое отношение. Может я конечно ошибаюсь
гостищще, 12 января 2020 07:56
Это называется комплекс неполноценности. Когда люди боятся быть самими собой.Отсюда яркие одежды, макияж и общественная позиция тоже яркая, блестящая, как конфетка. Но боюсь совсем не шоколад Будьте сами собой никого не слушайте и будьте уважаемые бердчане чуточку посознательней. Это обычный рецепт нормальной жизни. И не понадобятся нам салоны для макияжа и не будут наших детей заставлять убирать мусор какие то малообразованные(это я ещё мягко) выскочки педагоги. Будьте людьми. Человек человеку друг и брат. А если ваше мнение противоположно,то мне вас искренне жаль. Всем добра.
Леон, 12 января 2020 01:22
Анна Попова вначале бы педагогическое образование получила.На словах красиво,а на деле чем дальше такие "педагоги" от детей и подростков-тем лучше для последних.

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