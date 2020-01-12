Детские пособия с 1 января 2020 года: На первого и на второго ребенка из маткапитала в России

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона проживания семьи, и он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В Бердске он равен 12486 рублей.

﻿ Ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года ﻿

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменили, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом меньше двойного прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Но к сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все. Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 01.01.2018 рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Теперь же в порядок выплаты этого детского пособия внесены две существенные поправки. Во-первых, поднят максимальный «доходный» порог, при котором семья может претендовать на пособие, — с 1,5-кратной величины прожиточного минимума до 2-кратной. Во-вторых, пособие теперь выплачивается до достижения ребенком 3 лет.

При этом размер пособия по-прежнему будет равен величине прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением детской выплаты.

В 2020 году в программе семейного, или как привычнее — материнского капитала произошел ряд изменений. Руководитель отделения УПФР Бердска Елена Чуль рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, как можно использовать маткапитал на детские пособия.

Программа материнского капитала по-прежнему остается одной из действенных мер государственной поддержки семей с детьми. На протяжении всего действия программа совершенствовалась, при этом менялся не только размер капитала, но и появлялись новые направления.

Размер маткапитала

Размер материнского капитала, составляющий в момент старта программы — с января 2007 года — 250 тысяч рублей, неоднократно индексировался. На сегодняшний день его размер составляет 453 026 рублей. На 2020 год запланирована следующая индексация материнского капитала. Его размер составит уже 466 617 рублей. Владельцы материнского капитала смогут использовать ту сумму, которая будет действительна на момент распоряжения, даже если в сертификате указана иная сумма.

Размер ежемесячной выплаты за счет маткапитала

В 2020 году вырастет не только размер материнского капитала, но и размер ежемесячной выплаты из его средств, которую могут получить семьи с невысоким доходом. Он составит 12 037 рублей в месяц. В 2019 году эта сумма составляла – 11 358 рублей.

Напомним, что на данную выплату могут претендовать владельцы сертификатов на материнский капитал, в семьях которых второй ребенок появился в период с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона проживания семьи, и он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Сам же расчет производится исходя из 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе.

Размер прожиточного минимума трудоспособного лица за 2 квартал 2019 года в Новосибирской области составил 12 486 рублей. Таким образом, 2-кратный «рубеж» на одного члена семьи в нашем регионе составит в 2020 году 24 972 рубля или почти 100 тысяч рублей в месяц на четверых. Если доход в пределах этой суммы – можно смело подавать заявление.

До какого возраста ребенка можно получать пособие

Также с 2020 года продлевается срок получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала до достижения ребенком трехлетнего возраста. Стоит напомнить, что в 2019 году этот возраст был равен полутора лет. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей.

Подать заявление на установлении ежемесячной выплаты из средств МСК можно как в клиентской службе ПФР, так и через филиалы МФЦ. Наиболее удобный способ – подать заявление в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. В этом случае необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения, сообщив администратору о цели своего визита.

В Новосибирской области владельцами сертификатов на материнский капитал стали уже почти 190 тысяч семей.

Пример расчета своих доходов

Рассмотрим пример, в каком случае семья может обратиться за использованием средств материнского капитала в качестве детского пособия.

Семья из 4 человек: мама – бухгалтер, папа – инженер в жилищной компании и их сынв 5 лет. В январе 2020 года в семье родилась дочь.

В 2019 году мама заработала 360 тыс. руб. (зарплата 30 тыс. руб. в месяц), папа – 540 тыс. руб. (зарплата 45 тыс. руб. в месяц). Иных доходов не было.

Годовой доход семьи в 2019 году – 900 тыс. руб. Доход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4 человек:

900 000÷12÷4 = 18 750 руб./чел. в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Новосибирске во 2 квартале 2019 года – 12 486 руб. Соответственно, 2 прожиточных минимума трудоспособного гражданина – 24 972 рубля. То есть доход на одного члена семьи в 2019 году составляет 18 750 руб. – менее 2-кратного минимума трудоспособного гражданина во 2 квартале 2019 года в Новосибирской области. Это значит, что семья может подать заявление на ежемесячную денежная выплату из средств материнского капитала.

Что учитывается, при назначении пособия за счет маткапитала?

1. заработная плата, премии.

2. пенсия, пособия, субсидии, оплата больничных, стипендии, алименты.

3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам.

4. Денежное довольствие и компенсации военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

5. Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей



Не учитываются:

1. Суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

2. Доходы от депозитов в банках.

3. Доходы от сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Какие документы нужны для получения детского пособия из средств материнского капитала:

1. паспорт РФ.

2. СНИЛС всех членов семьи заявителя.

3. Свидетельство о рождении детей.

4. Свидетельство о браке.

5. Сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев.

6. Справка из банка о реквизитах счета.

Кто имеет право на ежемесячное пособие

Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.

Пособие получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее смерти — отцу или опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.

Из каких источников платят пособие

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета. Заявление для назначения выплаты нужно подавать в органы соцзащиты.

На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребенка. Если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от нее отказаться.

Отчитываться о расходовании ежемесячных выплат не нужно. Даже при назначении пособия на второго ребенка из материнского капитала, деньги можно тратить на свое усмотрение.

Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно.

Какую сумму будет получать семья

Размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе. Если семья имеет право на выплату, каждый месяц мама получает на свой счет в банке ту сумму, которую регион установил в качестве прожиточного минимума на ребенка во II квартале предыдущего года. При этом год определяют с учетом того, когда семья подала заявление на выплату. Если ее назначили в 2019 году, ориентируются на прожиточный минимум за II квартал 2018 года.

Как отметила Елена Чуль, за такой выплатой из маткпитала семьи Бердска обращаются нечасто.

— Все также особенной популярностью пользуется погашение ипотеки средствами материнского капитала, либо на строительство жилого дома, — резюмировала руководитель ПФР Бердска.

Все же в 2018 году этим правом воспользовались 24 семьи, а в 2019-м — 81 семья.

Важно понимать, что материнский капитал, после его направления на выплату детского пособия — исчезнет. Воспользоваться им во второй раз будет невозможно.