13 января Старый Новый год: нельзя надевать ничего нового, категорически запрещено убираться

Встречать Старый Новый год женским коллективом — не к добру. Что еще можно и нельзя делать, что готовить и какие традиции присуще данному празднику, узнаем в статье.

Старый Новый год у нас не принято отмечать с тем же размахом. что и обычный Новый год В ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе еще раз отметить самый любимый праздник — Новый год 2020! Старый Новый год у нас не принято отмечать с тем же размахом. что и обычный Новый год, но все же каждая семья старается по-своему отметить этот праздник, внести в него свою изюминку, тем более, что народные традиции способствуют щедрому празднованию.

Напомним, что 14 января — официальный рабочий день. Поэтому сильно шумное застолье устраивать не советуем.

Старый Новый год: традиции

Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю. Его принято отмечать в странах бывшего СССР, Азербайджане, Узбекистане. А в Сербии и Черногории 14 января — официальный нерабочий день.

Вечер в канун Старого Нового года называют Щедрый вечер. По христианскому календарю — это день преподобной Мелании Римской (Меланки, Маланки, Миланки). Люди нередко называют праздник днем Маланки. Меланка-Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о будущих торжествах и погостить, в народе так и называется — гостины Маланки. В народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Маланки.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название «щедрый» связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

Что нельзя делать на Старый Новый год 2020

Традиционно считается, что за неделю до Старого Нового года нельзя надевать ничего нового. Лучше отложите обновки до празднования.

Чтобы желания, которые вы загадываете на Старый Новый год точно сбылись, постарайтесь сформулировать их так, чтобы частицы «не» в них не встречалось.

Убирать в доме 13 января и 14 января — категорически запрещено! Считается, что убирать на Старый Новый год — то же самое, что и выносить из дома благополучие. Также одалживать деньги в эти дни не рекомендуется.

Встречать Старый Новый год женским коллективом — не к добру.

Нельзя отказывать в этот день тем, кто просит вашей помощи.

Что готовить на Старый Новый год 2020

Кутья являлась главным обрядовым блюдом в этот вечер. На Василия готовили кутью щедрую, жирную, заправленную смальцем или сливками. Вот отсюда и повелось название вечера — Щедрый. Новогодний стол с 13 на 14 сильно отличался от рождественского постного стола, здесь уже было раздолье блюд и разнообразие яств. На Маланку уже разрешалось есть скоромное — сало, колбасы, различные копчености. А какие блины, пироги и вареники готовили хозяюшки, чтобы отблагодарить щедрующих и посевающих!

Популярным было на Маланку лепить вареники с сюрпризами. Среди обычных вареников с творогом, капустой, вишней, картошкой попадались вареники-сюрпризы с начинкой из сахара, или перца. Ничего, что начинка горька, весь следующий год обещал счастливчику сладкую жизнь и благополучие! Еще в вареники клали: нитку (к путешествиям), пуговицу (к обновкам), фасолину (к детям), семечки (к новым знакомствам), монетку (к деньгам). Но сами сюрпризы и их значения не возбранялось расширять и придумывать новые, ведь важно само доброе пожелание, а не предмет, который вы кладете в вареник.

В этот вечер не рекомендуют употреблять в еду птицу и рыбу, потому что счастье может улететь, а удача уплыть из дома. Отдайте предпочтение богатой, жирной еде — свинине, например, потому что свинья роет вперед, счастье «прироет» к дому.

Вы можете приготовить вареники, узвар, холодец и обязательно поставить на стол кутью по классическому рецепту. Считается, что чем разнообразнее и щедрее стол, тем и год будет богаче и счастливее.

Перед ужином семья мылась и переодевалась в чистое белье и рубашки. После ужина следовало идти по гостям — к родным, друзьям, близким и далеким — просить прощения, дабы новый год встретить с чистыми помыслами.

Источник: Хочу