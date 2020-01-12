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Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе «Крым»

17:17 12.01.2020 Фото: Википедии
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Смертельная авария произошла в Орловской области. Семь человек получили травмы. Это граждане Украины, ехавшие в автобусе. Водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz скончались от травм, не совместимых с жизнью.

Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе Крым
Заснеженная трасса привела к смертельному ДТП

Трое человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

«На 400-м км автодороги «Крым» водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован на Украине и перевозил семь пассажиров — граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane. В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.

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