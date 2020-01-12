В гонках на собачьих упряжках стартуют маламуты, хаски и лайки в Бердске

Несколько десятков гонщиков и около сотни ездовых собак собрались в морозное воскресенье на бердской лыжной базе «Метелица».

У собак и их погонщиков есть свой зритель в Бердске

В воскресенье, 12 января, на лыжной базе «Метелица» проходит «Рождественский заезд-2020». Гонка на собачьих упряжках в этом году собрала десятки спортсменов из регионов Сибири, а также около сотни ярких представителей аляскинских маламутов, сибирских хаски, якутских лаек.

— На старт вышли участники из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска и Тюмени. Среди взрослых запланировано 48 стартов, а также 16 стартов у детей,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» организатор соревнований Галина Малых.

Мороз мохнатым спортсменам нипочем — они задорно проносятся по трассе, прибегая к финишу с довольными мордашками.



Подробности — в ближайшее время.