Два часа полыхали надворные постройки ночью в Бердске

Пожар, по сообщению пресс-службы МЧС, начался в начале первого часа 12 января на улице Пушкина.
Пожар, по сообщению пресс-службы МЧС, начался в начале первого часа 12 января на улице Пушкина.
Горели надворные постройки. На место происшествия прибыло три единицы техники и 12 человек личного состава.
— В 2.20 пожар был ликвидирован, — прокомментировали сайту «Свидетель» в пресс-службе МЧС региона. — Доставка огнетушащих средств осуществлялась по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 40 метров. В результате повреждена крыша, потолочное перекрытие, обшивка дома и пластиковое потолочное перекрытие гаража.
В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели пожарной охраны.
— Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, — сообщил сайту «Свидетель» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.