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Розыск: Пропал без вести глухонемой 26-летний Кирилл Лобанов в Бердске

10:58 12.01.2020 Фото: Лизы Алерт
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Он дезориентирован и может не понимать, где находится. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ведут поиски и просят всех помочь — сообщить, если видели разыскиваемого бердчанина или знаете, где он находится.

Розыск: Пропал без вести глухонемой 26 летний Кирилл Лобанов в Бердске
Полиция и волонтеры ищут Кирилла Лобанова из Бердска

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут Кирилла Владимировича Лобанова из Бердска. С утра 11 января его местонахождение неизвестно. К поисковикам и в полицию, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», обратились родные пропавшего без вести 26-летнего бердчанина.

Поисковики сообщают, что исчезнувший мужчина глухонемой и нуждается в медицинской помощи, так как может быть дезориентирован.

Приметы разыскиваемого: рост 186 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: тёмно-синий пуховик, серые утеплённые штаны, тёмные ботинки, серо-синяя шапка.

«Лиза Алерт» призывает очевидцев и знающих о местонахождении пропавшего Кирилла Лобанова позвонить поисковикам или в экстренные службы: 8-800-700-54-52 или 112.

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От редакции

Куда мог уйти?

Аноним, 12 января 2020 13:06
Уже к ночи 11 января 2020г Кирилл был найден и передан родным. С ним все в порядке.Всем спасибо за участие!

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