Путин: российские наемники в Ливии не представляют интересы государства

Президент подчеркнул, что Россия не финансирует частные военные компании. По его оценке, в военных конфликтах участвуют граждане разных стран.

Путин ответил на вопросы журналистов

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — сказал Путин на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько российских наемников из ЧВК Вагнера действуют сейчас в Ливии, передает РИА Новости.

Он отметил, что вообще в зоне конфликта в Ливии много всяких наемников.



«В том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что недавно обсуждал эту проблему с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Россия и Турция рассчитывают, что конфликтующие стороны последуют их призыву о прекращении огня, если прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из САР, пояснил президент.