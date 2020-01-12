Народ спивается: Горбачев требует отменить длинные выходные на Новый год

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все», — отметил политик в беседе с корреспондентом агентства.
По словам Горбачева, когда он управлял страной, длинных выходных почти не было, что положительно сказывалось на жизни общества. «Такого количества нерабочих дней при мне не было ни в январе, ни в мае. И жили мы лучше, чем сегодня. Сейчас же народ просто спивается в эти длинные выходные. Особенно пагубное влияние это оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту. Так что, все длинные выходные, мне кажется можно отменить без особых проблем», — подчеркнул он.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о том, что длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики страны. Его позицию подверг резкой критике политолог Евгений Сатановский, являющийся постоянным участником ток-шоу телеведущего Владимира Соловьева на канале «Россия 1».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане тоже провели новогодние праздники в алкогольном угаре. Наркологическое отделение горбольницы работало в авральном режиме. Поток пациентов начал спадать только 10 января.
Пицца - это пятно на лбу?
Тогда да.
Мешают развитию экономики? Как можно мешать тому чего нет? Что значит мешают? Не строят восемь праздничных дней новые фабрики и заводы? Так они их и оставшиеся 358 дней в году не строят! Случайно пальмовое канцерогенное масло, водка и сигареты не мешают? Нет? Даже помогают? Вот оно что, Михалыч!