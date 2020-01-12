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Народ спивается: Горбачев требует отменить длинные выходные на Новый год

12:19 12.01.2020 Фото: Википедии
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По мнению экс-президента СССР, выходные стоит распределять более равномерно, например, отдыхать в середине недели. Иначе «народ бездельничает и уходит в запои». Михаил Горбачев вспоминает, что в его бытность столько выходных не было.

Народ спивается: Горбачев требует отменить длинные выходные на Новый год
Экс-президент СССР Михаил Горбачев

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все», — отметил политик в беседе с корреспондентом агентства.

По словам Горбачева, когда он управлял страной, длинных выходных почти не было, что положительно сказывалось на жизни общества. «Такого количества нерабочих дней при мне не было ни в январе, ни в мае. И жили мы лучше, чем сегодня. Сейчас же народ просто спивается в эти длинные выходные. Особенно пагубное влияние это оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту. Так что, все длинные выходные, мне кажется можно отменить без особых проблем», — подчеркнул он.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о том, что длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики страны. Его позицию подверг резкой критике политолог Евгений Сатановский, являющийся постоянным участником ток-шоу телеведущего Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане тоже провели новогодние праздники в алкогольном угаре. Наркологическое отделение горбольницы работало в авральном режиме. Поток пациентов начал спадать только 10 января.

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От редакции

Вам надоедает отдыхать?

Аноним, 12 января 2020 12:30
Я предлагаю Горбачеву подарить ледоруб. Странно, что до сих пор он его не получил.
Владимир, 12 января 2020 13:01
Кто то из Германии будет указывать как и сколько отдыхать в России? Не лучше ли идти пицу рекламировать,у него это получается!
Аноним, 12 января 2020 13:18
Владимир, 12 января 2020 13:01
Пицца - это пятно на лбу?
Тогда да.
Аноним, 12 января 2020 12:31
"Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о том, что длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики страны."

Мешают развитию экономики? Как можно мешать тому чего нет? Что значит мешают? Не строят восемь праздничных дней новые фабрики и заводы? Так они их и оставшиеся 358 дней в году не строят! Случайно пальмовое канцерогенное масло, водка и сигареты не мешают? Нет? Даже помогают? Вот оно что, Михалыч!
Аноним, 12 января 2020 12:31
Жизнь человек прожил, а так ничего и не понял. До сих пор считает, что "народом" можно управлять, аки лошадью. Закончик принял, и всё стало идеально. Кретин.
Аноним, 12 января 2020 12:35
Если депутаты и чиновники выйдут на работу 2 января и отпуск у них будет 2 по две недели на грядках а не в Испании, то я согласен. А то итоге только на выходные и праздничные дни у них приходится 130 дней в году, не считая летнего отпуска.
Аноним, 12 января 2020 12:37
Кто дал право ему вякать, его место в "Голубой лагуне."

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