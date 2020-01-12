Над растерзанным телом умирающей матери 15-летняя дочь умоляла спасти своего любовника в Омске

Соседи полагают, что если бы женщина, заставшая дочь в постели со студентом, не спровоцировала конфликт, то могла бы привлечь его за педофилию. Не исключено, что обвиняемая в убийстве парочка попадет в психушку.

Секс-партнер школьницы рассказал во время следственного эксперимента, как убивал мать своей возлюбленной

Накануне Нового года в Омске произошло жестокое убийство 43-летней женщины. 15-летняя дочь погибшей и её 18-летний любовник нанесли жертве около 30 ударов ножом и добили молотком. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неожиданно пришедшая ночью домой мать обнаружила дочь-школьницу в объятиях студента. Она буквально за уши выволокла молодого любовника из постели девочки.

Свидетелями кровавой расправы стали соседи, которые услышали крики о помощи и увидели в подъезде окровавленное тело женщины, передает om1.ru.

Малолетние убийцы в это время закрылись в квартире. К моменту приезда медиков дочь истекающей кровью женщины билась в истерике не из-за того, что её мать умирает, а потому что ее возлюбленный может… простудиться. Она, пытаясь его одеть, кричала врачам «Помогите моему парню!».

Сосед убитой в ту роковую ночь оказался дома, поэтому стал невольным свидетелем зверской расправы. Мужчина признался, что хорошо знал погибшую и охарактеризовал её «обычной, нормальной, опрятной, не пьющей» женщиной. В тот день он вместе с супругой вернулся домой около 12 часов ночи. Потом услышал крики «помогите» и решил постучать в соседнюю квартиру. Дверь никто не открыл, поэтому мужчина вернулся домой и вызвал полицию.

— Только вызвал, слышу, они в подъезд выбежали. Открываю дверь и вижу такую картину: женщина одета в куртку, вся в крови, присела около стены, а девочка, тоже вся в крови, держит её за волосы. Девочка, снизу обнажённая была или в колготках. И в олимпийке. Увидела меня и давай кричать: «помогите, она нас порезала». Парня не видно, не слышно. И на меня их собака налетела, кинулась прям. Я в квартиру зашёл, закрылся и вызвал скорую, — вспоминает свидетель.

До приезда скорой женщине удалось позвонить подруге, которую она попросила приехать на помощь, сказал при этом, что она не может и лежит в подъезде.

Прибывшие медики какое-то время не могли подойти к женщине, поскольку собака никого не подпускала к хозяйке. Но потом появились полицейские, которым открыла дверь дочь растерзанной женщины. Она забрала собаку и продолжила кричать, чтобы помогли её парню.

— Полиция зашла внутрь квартиры, тут же приехал следователь. Вывели парня. В трусах. У него перебинтовано бедро. Девочка была в истерике. Кричала: «Можно я с ним поеду, я его не оставлю! Любимый! — рассказал очевидец, добавив, что в подъезде было очень много крови, а девушка-полицейский, когда поднимала куртку, не смогла этого сделать, поскольку «с неё аж всё лилось».

Так же мужчина признался, что в шоке от поведения девочки, которую раньше он лично не знал.

Зато другие соседи рассказали, что «отличница» с детства «любила пакостить»: рвала квитанции, кидала в почтовые ящики мусор, хамила взрослым, даже пыталась поджечь соседскую квартиру и издевалась над собакой. А один из мужчин, размышляя о случившемся, заявил, что зря женщина схватилась за нож, спровоцировав конфликт. «Не надо было этого делать. Вызвала бы просто полицию. Его бы за педофилию привлекли. Они, наверное, сейчас в дурку заедут. И квартиру заберёт банк, как долги накопятся», — отметил он.

Сейчас школьница находится в СИЗО, поскольку убитая мать оказалась её единственным опекуном. Студент оказался сиротой и в данный момент также арестован. В ближайшее время в отношении пары будет проведена психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».