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Природные катастрофы ожидают в 2020 году: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее

14:35 12.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вероятно, 2020-й будет снова отмечен повышением среднегодовой температуры — нет оснований думать, что этого не произойдет. Увеличивается число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами, это тренд. Так что ученым ободрить нечем.

Природные катастрофы ожидают в 2020 году: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее
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Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.

И сегодня судьбу Северного морского пути сегодня решают не только политики и экономисты, но и климатологи. Так к чему надо быть готовыми при строительстве новых портов в Арктике и почему нельзя спрогнозировать в начале года лесные пожары летом и наводнения? Об этом шла речь в эксклюзивном интервью для РГ.

Андрей Александрович, на какой период можно строить прогноз климатических изменений?

Киселев: Для климатологии характерным промежутком времени является десятилетие. Следовательно, мы можем говорить о том, что будет происходить с погодой, может быть, до конца века.

Как раз началось новое десятилетие — 2020-е годы. Чего от него ждать и как адаптировать к этим климатическим ожиданиям экономику?

Киселев: Адаптация очень важный момент. И здесь универсальный совет дать нельзя, потому что изменения, происходящие даже в масштабах нашей страны — в Краснодарском крае и на Ямале, — сильно отличаются.

Напомню, что две трети территории РФ находятся в зоне вечной мерзлоты. Глобальное потепление — только одно из явлений, на которое сейчас публично обращают внимание. Одновременно происходят и другие трансформации: в частности, меняется режим осадков, режим циркуляции — воздуха в атмосфере и вод в океане. Все это приводит к изменению погоды.

Но если говорить именно о глобальном потеплении — наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете. А если говорить об Арктике — то в 3,5 раза.

Почему? У нас же плотность населения меньше. И антропогенная нагрузка не такая серьезная?

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша — 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф.

Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране могут становиться более резкими. И еще ученые пояснили, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия — что будет происходить. Но что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно.

«То есть нельзя сказать, что осенние наводнения, например, снова придут на Северо-Запад, но и что они не повторятся, сказать тоже нельзя, — пояснил Андрей Киселев. — В среднем за десятилетие в этом регионе объем осадков вырос на 2,2 процента, хотя год на год тоже не приходится. Вероятно, 2020-й будет снова отмечен повышением среднегодовой температуры — нет оснований думать, что этого не произойдет. Увеличивается число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами, это тренд. Так что ободрить кого-то нечем».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в город идет потепление. Уже на следующей неделе столбик термометра поднимется до минус 4 градусов. Традиционных крещенских морозов не будет. Синоптики обещают 19 января примерно -11 градусов.

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