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Наткнулся на собственную лыжу и погиб турист из Новосибирска в Шерегеше

14:10 12.01.2020 Фото: pixabay.com
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35-летнего мужчину прооперировали, но в субботу вечером он скончался. Власти Кузбасса готовы оказать помощь в транспортировке тела на родину умершего.

Наткнулся на собственную лыжу и погиб турист из Новосибирска в Шерегеше

В Шерегеш едут лыжники и сноубордисты со всей страны

35-летний мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Происшествие случилось в субботу. «Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок. Спасатели подъехали, первую помощь оказали, спустили вниз, там уже ждала скорая помощь. Отвезли в центральную районную больницу, там провели операцию. Вечером он умер в реанимации», — сказал собеседник ТАСС.

— 11 января 2020 года в 11:44, гора Зеленая, трасса «Мустаг»: травмировался мужчина (35 лет, житель Новосибирска). Госпитализирован в ЦРБ. 13:25 — прооперирован. 18:43 — умер в реанимации, — уточнили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Местные власти готовы оказать семье погибшего помощь в транспортировке тела.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек.

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