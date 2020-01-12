12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ездить зимой по асфальту должны автомобилисты Бердска. «Снежный» норматив Москвы не подходит Сибири

15:08 12.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
4 1

Вице-мэр Владимир Захаров считает, что следует применять разные нормативы по содержанию дорог для Калининграда и Чукотки. Но в Бердске «стремятся к лучшему». Ежедневно с городских улиц вывозят снег на снегоотвалы.

Ездить зимой по асфальту должны автомобилисты Бердска. «Снежный» норматив Москвы не подходит Сибири
Прежде всего чистят от снега центральные улицы Бердска

Несмотря на праздники и выходные, Бердск чистят от снега. Во всяком случае вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уверен в этом. Он затруднился назвать объемы вывезенного с бердских улиц снега, но сообщил, что объемы меньше. Чем обычно бывает весной перед сезоном активного таяния во избежание подтоплений.

— Я цифры пока не запрашивал, но точно знаю, что снег активно вывозит ЦМУ. Он чистит перекрестки и остановки. Кроме того, по вывозу работают некоторые управляющие организации, «Продсиб», за что им отдельное спасибо. Парковки у магазинов «Продсиба» почищены, он активно вывозит снег на снегоотвалы. Это вызывает уважение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 12 января Захаров.

По его оценке, Бердск справляется со снегом в меру своих возможностей. А существующие нормативы таковы, что в «городе вообще не должно быть снега». Выполнение нормативов по содержанию дорог, как считает замглавы, трудно выполнимо, так как требует больших затрат:

— Одно дело применять норматив в Калининграде, Москве или Петербурге, другое — на Чукотке. Норматив один — снега на проезжей части быть не должно. А погодные условия разные. У нас все-таки Сибирь — край снежный. Но мы движемся к нормативу, применяем технику, работаем над картами уборки, максимально сотрудничаем с ГИБДД по очистке островков видимости, чтобы не было заужений дорог.

Снегоуборочная техника работает на городских улицах каждый день — и в выходные, и в праздники, заявил Владимир Захаров.

— Дорога должна быть очищена до асфальта, на обочине снега не должно быть более 50 см. У нас, как и в Анадыре, этого нет и вряд ли возможно. Но надо стремиться к лучшему. Еще лет 6 назад асфальта зимой в Бердске вообще не видели. Сейчас можно ездить по асфальту почти везде. Проезжая часть прочищена, — заверил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», городской бюджет заплатит за вывоз снега с территории города 595 тыс. рублей. Предполагается, что до 15 апреля на снегоотвалы победитель аукциона ООО «Городские дороги» отправит 10 тыс. кубометров снега.

Напомним, что изначально за погрузку и вывоз снега в 2020 году городской бюджет предлагал заплатить 1 млн рублей. Но на торгах удалось снизить стоимость почти в два раза. Заказчиком работ выступал Центр муниципальных услуг, ответственный за содержание дорог и чистоту улиц.

Для складирования снега этой зимой предусмотрели три площадки: на мусорной свалке, в районе городского кладбища и за АЗС БЭМЗа. Вывоз снега на полигон твердых коммунальных отходов обойдется в 26 рублей за куб, на два других снегоотвала — по 20 рублей. Предварительно придется покупать талоны.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В Бердске дороги расчищены до асфальта?

Михаил, 12 января 2020 16:47
Когда уже "кольцо" на ул. Горького, напротив ж/д вокзала почистят? Когда с трассы (с ул. Вокзальная) налево на ул. Горького поворачиваешь - не видно кто со стороны KFC едет. Конечно, бывало и хуже (сугробы выше), но так и сейчас ещё только январь месяц.
Новый мэр, 12 января 2020 17:06
Что же ты Захаров вечно ноешь? Не хочешь работать не работай, что же тебе мешает Красноармейскую почистить,там уже 2 машины с трудом разъезжаются.Уволься или работай как положено
Аноним, 12 января 2020 17:27
А что он еще умеет делать ?
Аноним, 12 января 2020 17:25
птица с 4 крыльями на фото

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУспел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
19:09 12-01-2020
Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
БердскВсе клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
19:02 12-01-2020
Все клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
18:50 12-01-2020
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
БердскЗаблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
18:45 12-01-2020
Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
18:32 12-01-2020
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая
18:09 12-01-2020
Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк 3
17:40 12-01-2020
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк
Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе "Крым"
17:17 12-01-2020
Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе
Отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" на Украине предложил экс-депутат Рады
16:53 12-01-2020
Отпраздновать
БердскГололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января
16:24 12-01-2020
Гололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января