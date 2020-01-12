Ездить зимой по асфальту должны автомобилисты Бердска. «Снежный» норматив Москвы не подходит Сибири

Вице-мэр Владимир Захаров считает, что следует применять разные нормативы по содержанию дорог для Калининграда и Чукотки. Но в Бердске «стремятся к лучшему». Ежедневно с городских улиц вывозят снег на снегоотвалы.

Прежде всего чистят от снега центральные улицы Бердска

Несмотря на праздники и выходные, Бердск чистят от снега. Во всяком случае вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уверен в этом. Он затруднился назвать объемы вывезенного с бердских улиц снега, но сообщил, что объемы меньше. Чем обычно бывает весной перед сезоном активного таяния во избежание подтоплений.

— Я цифры пока не запрашивал, но точно знаю, что снег активно вывозит ЦМУ. Он чистит перекрестки и остановки. Кроме того, по вывозу работают некоторые управляющие организации, «Продсиб», за что им отдельное спасибо. Парковки у магазинов «Продсиба» почищены, он активно вывозит снег на снегоотвалы. Это вызывает уважение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 12 января Захаров.

По его оценке, Бердск справляется со снегом в меру своих возможностей. А существующие нормативы таковы, что в «городе вообще не должно быть снега». Выполнение нормативов по содержанию дорог, как считает замглавы, трудно выполнимо, так как требует больших затрат:



— Одно дело применять норматив в Калининграде, Москве или Петербурге, другое — на Чукотке. Норматив один — снега на проезжей части быть не должно. А погодные условия разные. У нас все-таки Сибирь — край снежный. Но мы движемся к нормативу, применяем технику, работаем над картами уборки, максимально сотрудничаем с ГИБДД по очистке островков видимости, чтобы не было заужений дорог.

Снегоуборочная техника работает на городских улицах каждый день — и в выходные, и в праздники, заявил Владимир Захаров.

— Дорога должна быть очищена до асфальта, на обочине снега не должно быть более 50 см. У нас, как и в Анадыре, этого нет и вряд ли возможно. Но надо стремиться к лучшему. Еще лет 6 назад асфальта зимой в Бердске вообще не видели. Сейчас можно ездить по асфальту почти везде. Проезжая часть прочищена, — заверил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», городской бюджет заплатит за вывоз снега с территории города 595 тыс. рублей. Предполагается, что до 15 апреля на снегоотвалы победитель аукциона ООО «Городские дороги» отправит 10 тыс. кубометров снега.

Напомним, что изначально за погрузку и вывоз снега в 2020 году городской бюджет предлагал заплатить 1 млн рублей. Но на торгах удалось снизить стоимость почти в два раза. Заказчиком работ выступал Центр муниципальных услуг, ответственный за содержание дорог и чистоту улиц.

Для складирования снега этой зимой предусмотрели три площадки: на мусорной свалке, в районе городского кладбища и за АЗС БЭМЗа. Вывоз снега на полигон твердых коммунальных отходов обойдется в 26 рублей за куб, на два других снегоотвала — по 20 рублей. Предварительно придется покупать талоны.