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Попало на видео чудесное спасение от упавших с высоты досок строителей в Новосибирске

15:36 12.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео АСТ-54
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Рабочих чуть не прибило — они успели отскочить за доли секунды и избежать смерти. Пострадал миксер — на нем осталась глубокая вмятина.

Попало на видео чудесное спасение от упавших с высоты досок строителей в Новосибирске
Рабочие чудом спаслись — успели отбежать от падающих сверху стройматериалов

В Ленинском районе Новосибирска рабочих чуть не прибило на стройке. Об этом сообщается в группе АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 12 января.

Очевидцы засняли видео, в котором на одной из стройплощадок в Горском жилмассиве произошел неприятный инцидент.

«Рабочие стояли рядом с бетономешалкой, когда на них сверху начали падать какие-то доски, — сообщил один из очевидцев. — Два человека буквально за доли секунды успели отпрыгнуть от летящих предметов. А вот миксер немного пострадал. На нем осталась глубокая вмятина».

Попало на видео чудесное спасение от упавших с высоты досок строителей в Новосибирске

Миксер пострадал от упавших с высоты предметов

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