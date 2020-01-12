12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: подросток цыганской внешности украл одежду в интернет-магазине Новосибирска

16:01 12.01.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Подозреваемый открыто завладел носильными вещами. Сейчас его разыскивает полиция за грабеж. За помощью правоохранители обращаются к очевидцам, гарантируя конфиденциальность.

Розыск: подросток цыганской внешности украл одежду в интернет магазине Новосибирска
Подозреваемый в грабеже объявлен в розыск

Отделом полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается молодой человек на вид 17-20 лет, который 11 января около 14.20, находясь в интернет-магазине «Вальберис» по улице Б. Хмельницкого, открыто завладел носимыми вещами. об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 «Грабеж».

Приметы подозреваемого: на вид 17-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, предположительно цыганской внешности. Был одет в спортивный костюм серого цвета, черная куртка, черные ботинки.

В совершении указанного противоправного деяния подозревается молодой мужчина, изображенный на фото (в капюшоне).

-Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просят обратиться по телефонам: 232-20-02, 232-19-88, 232-19-99. Конфиденциальность гарантирована, — уточнили в полицейском ведомстве.

Розыск: подросток цыганской внешности украл одежду в интернет магазине Новосибирска

Розыск: подросток цыганской внешности украл одежду в интернет магазине Новосибирска

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут грабителя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУспел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
19:09 12-01-2020
Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
БердскВсе клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
19:02 12-01-2020
Все клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
18:50 12-01-2020
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
БердскЗаблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
18:45 12-01-2020
Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
18:32 12-01-2020
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая
18:09 12-01-2020
Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк 3
17:40 12-01-2020
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк
Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе "Крым"
17:17 12-01-2020
Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе
Отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" на Украине предложил экс-депутат Рады
16:53 12-01-2020
Отпраздновать
БердскГололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января
16:24 12-01-2020
Гололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января