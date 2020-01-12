Розыск: подросток цыганской внешности украл одежду в интернет-магазине Новосибирска

Подозреваемый открыто завладел носильными вещами. Сейчас его разыскивает полиция за грабеж. За помощью правоохранители обращаются к очевидцам, гарантируя конфиденциальность.

Подозреваемый в грабеже объявлен в розыск

Отделом полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается молодой человек на вид 17-20 лет, который 11 января около 14.20, находясь в интернет-магазине «Вальберис» по улице Б. Хмельницкого, открыто завладел носимыми вещами. об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 «Грабеж».

Приметы подозреваемого: на вид 17-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, предположительно цыганской внешности. Был одет в спортивный костюм серого цвета, черная куртка, черные ботинки.

В совершении указанного противоправного деяния подозревается молодой мужчина, изображенный на фото (в капюшоне).

-Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просят обратиться по телефонам: 232-20-02, 232-19-88, 232-19-99. Конфиденциальность гарантирована, — уточнили в полицейском ведомстве.