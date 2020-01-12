Все клево: Собакам — селедку, гонщикам — медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске

Гонки-2020 собрали на лыжной базе «Метелица» около сотни ярких представителей сибирских хаски, якутских лаек и дворовых найденышей. Лучшее время — 22 мин- на дистанции 8,7 км у Константина Костаустова из Новосибирска.

чемпионат Бердска и Новосибирской области по ездовому спорту походит девятый год

Гонки на собачьих упряжках прошли 12 января в Бердске. Традиционный «Рождественский забег», несмотря на мороз, собрал несколько десятков гонщиков и около сотни ездовых собак. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, как гоняют на голубоглазых хаски и ласковых самоедах.

Перед лыжной базой «Метелица» в воскресенье яблоку негде упасть. Парковка забита до отказа. Люди в спортивных комбинезонах надевают на собак шлейки и отправляются на трассу. Первыми в забегах стартуют участники дисциплины «нарты спринт» из 4 и 6 собак. Проводив пушистых спортсменов, многочисленная публика перемещается к финишу. Смартфоны и фотоаппараты наготове. И вот показывается из-за сосен первая собачья свора.

— Молодцы! Молодцы! Молодцы!- не боясь сорвать голос, кричат болельщики, подбадривая хвостатых спортсменов.

Собаки за отличную работу получают премию — селедку

Анна Филимонова из Новосибирска одна из первых приходит к финишу. Она восемь лет участвует в гонках с якутскими лайками. Сегодня пробежала с шестью питомцами 8,7 км. Пока хозяйка переводит дух, собаки уплетают рыбу.

— Упряжка управляется только голосом, я устала орать много. Чтобы собаки слушались, нужно их просто любить. Трасса классная! Поворотов и горок много. Мы неплохо пробежали. Сделали пару ошибок на поворотах и потеряли секунд 30. Но все клево! Мы, люди, за зарплату работаем, а собаки за отличную работу получают премию — селедку, — рассказала гонщица.

Она призналась, что тренируется через день по 10 км утром и 10 км вечером. Раньше она держала овчарок, а потом, когда появилась первая лайка, решила их разводить.

— Характер у якутских лаек шикарный — это собаки для души. Подойдет, сложит лапки и смотрит на вас глазками — такое счастье! — считает горожанка.

По словам президента федерации ездового спорта Новосибирской области Галины Милых, чемпионат Бердска и Новосибирской области по ездовому спорту походит девятый год. На турнире 45 основных стартов и 15 детских. Лыжники и нарты 2 собаки проходили дистанцию 4,6 км, юниоры — 4,6 км. Нарты 4 собаки и нарты 6 собак проходили дистанцию 8,7 км.

— Погода замечательная! Собачки нагреваются и если минус 10 уже не так хорошо бегут, — высказалась Милых.

Под скрип снега собаки и участники несутся по зимнему лесу, а к финишу морды уставших питомцев и лица каюров покрывает иней.

Владимир Шитиков и бельгийская овчаркой малинуа Брагус участвуют в гонках третий год, в 2019 году они показали лучший результат.

— Трассу прошли неплохо. Жалко, первыми нас поставили. Это собака-полицейский — она по следу бежит, — поценил новосибисрец.

Уставшие хаски, лайки и дворняги валяются на снегу и выглядят самыми счастливыми

Мороз снежным псам нипочем — они задорно проносятся по трассе, прибегая к финишу со свешенными набок алыми языками. Конкуренцию голубоглазым хаски составляют самоеды — мохнатые очаровашки с покладистым характером.

Мария Вальгер из Новосибирска первый раз участвует в зимнем сезоне с четырьмя белоснежными самоедами:

— Пробежали 8,7 км. Не трудно, хорошо. Самоеды — классные собаки- красивые и послушные.

Под дружные крики болельщиков финишируют остальные участники гонки. Лучшее время — 22 мин — на дистанции 8,7 км у Константина Костаустова из Новосибирска. Лучшее время — 26 мин — в нарте спринт 6 собак показал Александр Бабак из Новосибирска. Победители получили медали, дипломы и подарки от спонсоров.

Зрители фотографируются с участниками, окоченевшие фотографы спасаются горячим чаем. Уставшие хаски, лайки и дворняги валяются на снегу и выглядят самыми счастливыми. Именно четвероногие в «Рождественском забеге-2020» главные победители. Собаки подарили настоящую и неподдельную радость десяткам людей, пришедшим на «Метелицу» в морозный выходной.

— Очень интересно! Мы привели гостя — моего папу из Москвы, чтобы он окунулся в настоящий сибирский колорит. Животные красивые, ухоженные. Собаки, запряженные в сани, — где такое уникальное событие увидишь?! Атмосфера праздничная, такое ощущение, что половина города собралась, — поделилась впечатлениями Ирина Рассказова.

Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова

