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Отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» на Украине предложил экс-депутат Рады

16:53 12.01.2020 Фото: Википедии
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Таким образом Рефат Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке. Чубаров назвал это «славной исторической датой».

Отпраздновать 450 летие сожжения Москвы на Украине предложил экс депутат Рады
Москва горела несколько раз за всю свою многовековую историю

Бывший депутат Верховной рады и глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Таким образом Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — написал Чубаров на Facebook.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал «переименовать» полуостров, передает РИА Новости.

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