Отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» на Украине предложил экс-депутат Рады

Таким образом Рефат Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке. Чубаров назвал это «славной исторической датой».

Москва горела несколько раз за всю свою многовековую историю

Бывший депутат Верховной рады и глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Таким образом Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — написал Чубаров на Facebook.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал «переименовать» полуостров, передает РИА Новости.