12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк

17:40 12.01.2020 Фото: Википедии
3 1

У человека будет выбор — получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план. «Скользящий» вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству.

Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк
Ранее сообщалось, что размер социальных выплат для пенсионеров в России вырос
Сюжет: Пенсионная реформа
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк

Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал ЦентробанкКак получить пособие по безработице предпенсионерам?Ещё 81 новостей

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план. Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста — что наступит раньше. ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года.

«Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года, — сказал Швецов. — С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план». Швецов отметил спорность этой технологии, потому что она «менее понятна людям».

«При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату, — продолжил Швецов. — Сам же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить. Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану. Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Никаких ограничений здесь нет».

«Скользящий» вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались. «Эта пенсия — до смерти, но с точки зрения наследования — это срочная история, — объясняет Швецов. — И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму — весь остаток разом. Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследника накоплений».

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Государство не обманет?

АБВ, 12 января 2020 17:57
НВР:
Не уверен. Очень.
Аноним, 12 января 2020 18:29
У наперсточников получить деньги шансов больше
Аноним, 12 января 2020 18:37
Уже не знают что ещё придумать чтоб отнять последнее. И ведь не подавляется п...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУспел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
19:09 12-01-2020
Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
БердскВсе клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
19:02 12-01-2020
Все клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
18:50 12-01-2020
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
БердскЗаблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
18:45 12-01-2020
Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
18:32 12-01-2020
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая
18:09 12-01-2020
Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк 3
17:40 12-01-2020
Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал Центробанк
Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе "Крым"
17:17 12-01-2020
Погибли в ДТП с автобусом Mercedes трое человек во время снегопада на трассе
Отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" на Украине предложил экс-депутат Рады
16:53 12-01-2020
Отпраздновать
БердскГололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января
16:24 12-01-2020
Гололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января